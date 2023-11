Mehr als 20 Tattoos Megan Fox: Dieses Tattoo muss weg

Die Tattoos am Körper sind Megan Fox' Markenzeichen. (juw/spot)

SpotOn News | 11.11.2023, 17:15 Uhr

Megan Fox' Körper schmücken über 20 verschiedene Tattoos. Nicht alle sind in der Vergangenheit eine gute Entscheidung gewesen. Jetzt verrät sie, welches sie aktuell besonders stört - und was sie damit vor hat.

Megan Fox (37) hat verraten, welches Tattoo sie an sich überarbeiten lassen will. In der "The Drew Barrymore Show" erzählte sie, dass sie eines ihrer Tattoos nicht möge. "Es ist mein ganzer Arm, also keine große Sache", sagte sie sarkastisch, "aber das wird schon, den werden wir retten". Wie "People" berichtet, habe sich Fox vermutlich in den Tagen zwischen dem Auftritt und einer Buchlesung in New York am 7. November tätowieren lassen.

Den Körper der "Transformers"-Schauspielerin schmücken über 20 verschiedene Tattoos. Bei vielen handelt es sich um ihre Lieblingszitate – beispielsweise die Worte "Wir werden alle über vergoldete Schmetterlinge lachen" aus William Shakespeares Stück "König Lear" auf ihrem rechten Schulterblatt. Im Laufe ihrer Karriere wurden die Tattoos zu ihrem Markenzeichen. Dass sie beim Thema Tattoos aber auch Zweifel habe, erklärte sie mit den Worten: "Wenn sie älter werden, bereut man sie, weil sie einfach nicht mehr gut aussehen […]."

Sie bereut nicht zum ersten Mal ein Tattoo

Erst vor einigen Monaten ließ sich Megan Fox ein altes Liebes-Tattoo aus ihrer damaligen Ehe mit Brian Austin Green (50) überstechen. Statt seines Vornamens ist nun eine Schlange auf ihrem Körper verewigt, die ihr von der Hüfte bis zur Bikinizone reicht. Ihr Tätowierer postete ein Bild des neuen Tattoos bei Instagram.

Auch ihr aktueller Partner, Machine Gun Kelly (33), ist ein Fan der Körperkunst. Nahezu sein ganzer Körper ist bedeckt mit gestochenen Symbolen und Worten. Vergangenes Jahr hat er ein Instagram-Foto veröffentlicht, auf dem ein Partner-Tattoo der beiden zu sehen ist – je eine Voodoo-Puppe auf dem linken Ringfinger. Ob das eine gute Idee war? Bereits 2011 hat sich Megan Fox ihr Marylin-Monroe-Tattoo weglasern lassen, da diese angeblich unter einer Persönlichkeitsstörung litt. "Ich möchte diese Art von negativer Energie nicht in meinem Leben anziehen", sagte sie damals laut "Daily Mail".