Neue Fotoserie aufgetaucht Megan Fox: Glamouröses Babybauch-Shooting im Spitzen-Look

Megan Fox steht auf freizügige Outfits. (dr/spot)

SpotOn News | 16.11.2024, 09:17 Uhr

Megan Fox gewährt ihren Fans weitere intime Einblicke in ihre Schwangerschaft. Die werdende Mutter präsentierte sich in einem durchsichtigen Spitzen-Ensemble für eine neue, glamouröse Fotoserie im Spitzen-Look.

Megan Fox (38) setzt ihren Babybauch erneut gekonnt in Szene. In einer neuen Fotoserie präsentiert sich die 38-jährige Schauspielerin in einem gewagten Outfit: Ein schwarzes Spitzen-Ensemble, das mehr zeigte, als verbarg. Der durchsichtige Look bestand aus einem BH-Oberteil und einem passenden Höschen, darüber trug Fox einen bodenlangen Spitzen-Überwurf mit raffinierten Cut-outs an Taille und Dekolleté, wie auf den Fotos ihrer Stylistin bei Instagram zu sehen ist.

Auch ein kurzes Video postete Jenna Kristina von der Schauspielerin. Ihr Make-up hielt Megan Fox in klassischem Hollywood-Glamour – mit betonten Augen und roten Lippen. Ein schwarzer Schleier im Haar und blutrote Nägel komplettierten den Gothic-inspirierten Look.

Baby Nummer vier ist unterwegs

Vor wenigen Tagen hatte die "Transformers"-Darstellerin ihre Schwangerschaft offiziell bestätigt. Insider-Informationen zufolge soll Fox bereits im vierten oder fünften Monat sein, wie "TMZ" von anonymen Quellen erfuhr. Es ist das erste gemeinsame Kind mit ihrem Partner Machine Gun Kelly (34). Die Beziehung des Paares galt lange als turbulent – zwischenzeitlich trennten sie sich sogar. Das gemeinsame Baby soll sie nun aber wieder näher zusammenbringen, wie US-Medien zuletzt berichteten.

Mysteriöser Auftritt bei GQ-Party

Wie "TMZ" außerdem schreibt, wurde Fox gestern Abend zwar mit Machine Gun Kelly bei den "GQ Men of the Year-Awards am Chateau Marmont in Los Angeles gesichtet – allerdings verließ sie ihren Rolls-Royce nicht, während ihr Partner MGK sich einige Zeit auf der Party vergnügte. Sie blieb mit Fahrer und Security-Mann im Auto sitzen. Ob sie dabei das gezeigte Spitzen-Ensemble trug, ist nicht bekannt. Ihre Stylistin merkte jedoch zuvor in ihren Instagram-Posts an, dass das spektakuläre Outfit für die "GQ Men of the Year"-Awards entstanden sei.

Die beeindruckenden Aufnahmen des glamourösen Looks teilte auch der Fotograf Tylor Klipfel auf Instagram. Besonders eine Pose von Fox sorgte dabei für Aufsehen: Es zeigt die Schauspielerin in ihrem transparenten Spitzen-Look, wie sie sanft ihren wachsenden Babybauch umfasst. "Oh mein Gott! Ihr kleiner Babybauch kommt schon voll zum Vorschein! Wie schön", schwärmt ein Fan auf Instagram. "Sie leuchtet richtig" und "Sie sieht aus wie eine heiße Version von Morticia Addams", lauten weitere Kommentare unter den Posts.

Für Megan Fox ist es bereits das vierte Kind. Aus ihrer früheren Ehe mit Schauspielkollege Brian Austin Green (51) hat sie bereits drei Söhne. Im vergangenen Jahr erlitt sie leider eine Fehlgeburt, wie nun bekannt wurde. Machine Gun Kelly hat mit seiner Jugendliebe Emma Cannon die gemeinsame Tochter Casie Colson Baker, die am 23. Juli 2009 das Licht der Welt erblickte. Bis zum heutigen Tag pflegt MGK eine enge Beziehung mit seiner Tochter, die er auch häufiger zu Veranstaltungen mitnimmt.