Megan Fox: Sexy in Dessous ihres eigenen Labels

Samstag, 25. August 2018 18:26 Uhr

Wow! Megan Fox strahlt vielleicht nicht mehr ganz den sexy-heißen Teenie-Charme aus, bietet dafür jetzt aber sinnliche Hot Mom-Ausstrahlung. Die Schauspielerin postete jetzt auf Instagram ein Foto, das mit Sicherheit so einige Träume bei ihren Fans hervorrufen wird.

Im Moment ist der Hollywood-Star Markenbotschafterin für ihr US-Unterwäschelabel „Frederick’s of Hollywood“ und ließ sich dafür in supersexy Dessous ablichten. Der „Transformers“-Star präsentiert sich darauf in einem schwarzen Spitzen-Netz-Set, das auch noch komplett durchsichtig ist. Um nicht zu viel preiszugeben, bedeckt Fox ihre Brustwarze mit einem winzigen Tiger-Emoji. Ja, ein Rooooarrrr könnte man bei diesem Foto schon von sich geben…

Quelle: instagram.com

Vor ihrem Job als Markenbotschafterin für die exklusive, luxuriöse Dessous-Marke war die Schauspielerin bereits Hauptaktionärin des Unternehmens. Nachdem das Label im Jahr 2016 pleite ging ist sie nun auch Direktorin von „Frederick’s of Hollywood“. Das Dessous-Shooting ist also im Prinzip nichts anderes, als eine sehr ausgeklügelte und hoffentlich funktionierende Promotion-Aktion für ihren eigenen Laden.

Immerhin beweist der ehemals heißeste Teenie-Star Hollywoods, dass sie noch immer atemberaubend aussieht und das mit erst 32 Jahren und Mutter von drei Kindern. (SV)