Megan Fox: Sohn Noah (6) will Kleider tragen

Megan Fox (33) hat mit ihrem Mann Brian Austin Green (46) drei Kinder: Journey (3), Bodhi (5) und Noah (6). Der älteste Sohn Noah entwickelt so langsam seinen eigenen Kopf und entscheidet auch schon selbst was er gerne anziehen mag und was eben nicht.

In der US-Show „The Talk“ spricht Schauspielerin Megan Fox nun über einen Tick von ihrem Sohn Noah. Der sei total „fasziniert von Mode“ und zieht es vor Mädchenkleider zu tragen. Sie erzählt: „Manchmal zieht er sich selbst an und er mag es, Kleider zu tragen.“

Quelle: instagram.com

„Ich liebe Kleider“

Für die Schauspielerin und ihren Mann ist das kein Problem, für die Kinder in Noahs Schule hingegen schon. Sie erzählt weiter: „Er geht auf eine sehr liberale Schule, aber auch da – hier in Kalifornien, gibt es kleine Jungs die zu ihm sagen ‚Jungs tragen keine Kleider‘ oder ‚Jungs tragen kein Pink‘.“

Megan möchte jedoch, dass ihr Sohn das tragen soll, worauf er Lust hat. „Ich bringe ihm bei selbstbewusst zu sein, egal was andere sagen. Er hat ein Kleid vor zwei Tagen getragen und als er aus der Schule kam habe ich gefragt ‚Wie war es?‘.“ Noah erzählte, dass die anderen Jungs ihn ausgelacht hätten, aber er konterte nur: „Mir ist es egal, ich liebe Kleider einfach zu sehr!“ Sie versuche ihm jedenfalls beizubringen, selbstbewusst zu sein. „Egal, was irgendjemand sagt.“