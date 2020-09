11.09.2020 15:03 Uhr

Megan Fox und Co.: Diese Stars sind frisch verliebt

Es ist nicht alles schlecht im Corona-Jahr. Zumindest in der Liebe läuft es für viele Promis bestens. Diese Stars sind frisch verliebt.

Während die Corona-Krise viele Künstler beruflich zum Nichtstun verdammt, läuft es in der Liebe offenbar umso besser. Diese Promis haben 2020 eine neue Liebe gefunden.

Katie Holmes und Emilio Vitolo

Schauspielerin Katie Holmes (41) und Koch Emilio Vitolo (33) sind das neueste Star-Pärchen am 2020er Liebeshimmel. Freiwillig geschah das Beziehungsouting zwar nicht ganz, stattdessen wurden sie im Promi-Lokal „Emilio’s Ballato“ seines Vaters in Manhattan am Mittwoch beim Küssen fotografiert – nur eines von vielen Fotos seit Monaten, wie in der „Daily Mail“ zu sehen ist. Holmes‘ nie wirklich bestätigte Liaison mit Schauspielkollege Jamie Foxx (52) soll seit 2019 vorbei sein.

Megan Fox und Machine Gun Kelly

Aufsehenerregend ist auch diese neue, hochoffiziell bestätigte Liebe: Hollywood-Star Megan Fox (34) und Musiker Machine Gun Kelly (30) sind ein Paar, wie sie seit Ende Juli mit einigen Posts auf ihren Instagram-Accounts belegen. Unter anderem veröffentlichte die Schauspielerin ein Pärchenfoto mit dem Kommentar: „Strahlend schöner Junge… Mein Herz gehört dir.“ Im Mai war die Trennung von Ehemann Brian Austin Green (47) bestätigt worden. Die beiden haben drei gemeinsame Söhne.

Ben Affleck und Ana de Armas

Seit Anfang des Jahres sind Oscarpreisträger Ben Affleck (48) und dass neue Bondgirl, die kubanische Schauspielerin Ana de Armas (32, „James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“), ein Paar. Ein erstes niedliches Pärchenfoto postete sie etwa anlässlich ihres Geburtstages am 30. April. Den verbrachten die beiden samt Schokotorte offenbar in einer Wüste.

Demi Lovato und Max Ehrich

Schon einen großen Schritt weiter sind dagegen US-Star Demi Lovato (28) und US-Schauspieler Max Ehrich (29). Die beiden haben im Juli nach nur wenigen Monaten Beziehung ihre Verlobung verkündet. Ehrich veröffentlichte mehrere Bilder und erklärte dazu unter andrem: „Worte können nicht ausdrücken, wie unendlich verliebt ich für immer und noch länger in dich bin.“ Er könne ohne das Wunder, Lovato zur Frau zu haben, „keine weitere Sekunde“ auf dieser Welt verbringen.

Pamela Anderson und der Bodyguard

Die kanadische Schauspielerin Pamela Anderson (53) soll sich in diesem Jahr ebenfalls neu verliebt haben. Wie das US-Magazin „People“ vor wenigen Tagen meldete, soll der Auserwählte ihr Bodyguard sein. Ihre undurchsichtige Zwölf-Tage-Ehe mit Jon Peters (75) wurde im Januar geschlossen und wenige Tage später wieder beendet.

Cara Delevingne und Halsey

Auch Model und Schauspielerin Cara Delevingne (28) und Musikerin Halsey (25) sollen sich in diesem Jahr nähergekommen sein, wie ein Insider der britischen Boulevardzeitung „The Sun“ verraten haben soll. Es soll allerdings eine eher lockere und nicht „exklusive“ Verbindung sein. Beide Frauen haben sich in der Vergangenheit als bisexuell geoutet. Und noch etwas verbindet sie: Vor drei Monaten begannen ihre Ex-Partner, Schauspielerin Ashley Benson (30), und Rapper G-Eazy (31) sich zu daten.

Zac Efron und Vanessa Valladares

Zac Efron (32, „Baywatch“) scheint ebenfalls wieder in festen Händen zu sein. Das legen zumindest Schnappschüsse nahe, die die britische Boulevardzeitung „Daily Mail“ vor wenigen Tagen veröffentlicht hat. Sie zeigen den US-Schauspieler und das australische Model Vanessa Valladares (geb. 1995) händchenhaltend beim Besuch eines Restaurants im australischen Byron Bay.

Brad Pitt und das deutsche Model

Diese Verbindung ist bislang nur ein heißes Gerücht: Fakt ist, Hollywood-Star Brad Pitt (56, „Once Upon A Time In… Hollywood“) ist vor wenigen Tagen in Frankreich mit einer Frau an seiner Seite gesichtet worden. Trotz Mund-Nasen-Schutz und Kopfbedeckung wollen „ET Online“ und „Daily Mail“ in Pitts Begleitung das deutsche Model Nicole Poturalski (27) – Künstlername Nico Mary – erkannt haben. Unterdessen läuft der Sorgerechtsstreit um die sechs gemeinsamen Kinder im Rahmen der Scheidung von Pitts Ex-Frau, Angelina Jolie (45), für ihn weiter.

Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Apropos, auch bei deutschen Promis hat Amors Pfeil 2020 mitten ins Herz getroffen – und diese beiden halten offenbar auch nichts von Geheimniskrämerei: Schauspieler und Moderator Jimi Blue Ochsenknecht (28) und Ex-„Bachelor“-Kandidatin Yeliz Koc (26). Mitte August machten sie ihre Liebe öffentlich. Auf Kocs offiziellem Instagram-Account waren gemeinsame Fotos der beiden aufgetaucht. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news bestätigte Ochsenknechts Management damals: „Ja, die beiden sind ein Paar.“

(ili/spot)