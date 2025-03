Musik The Last Dinner Party-Star Georgia Davies: Die Regierung sollte mehr in Musik investieren Georgia Davies findet, dass die Regierung mehr in Musik investieren sollte. Die Sängerin ist vor allem Bandmitglied von The Last Dinner Party an der Seite von Abigail Morris, Lizzie Mayland, Emily Roberts und Aurora Nishevci bekannt und hat jetzt darauf bestanden, dass die Regierung eingreifen müsse, um die Musik zu „retten“. Davies erklärte in einem […]