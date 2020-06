Megan Fox und Machine Gun Kelly: Romantisches Date in LA

Megan Fox 'neue Romanze mit Machine Gun Kelly wird offenbar immer ernster - das Paar wurde jetzt bei einem heißen Date in LA gesichtet.

Am Donnerstagabend machten sie sich auf den Weg nach Malibu und genossen ein romantisches Abendessen in dem berühmten Sushi-Restaurant „Nobu“. Das verließen sie dann auch händchenhaltend.

Die Mutter von drei Kindern zeigte sich in einem sehr sexy Look mit hautengen Lack-Leggins, während sie dicht hinter ihrem neuen Freund in Richtung seines Autos ging. Die 34-Jährige ließ auch ein wenig von ihrem straffen Bauch hervorblitzen, in einem knappen Crop-Top, kombiniert mit einem offenen Blazer. Fox vervollständigte den Look mit ein paar Riemchensandaletten.

Quelle: instagram.com

Location bewusst gewählt?

Der Rapper stach mit seinem Outfit ebenfalls hervor. Der 30-Jährige trug eine rote Jacke und dazu eine Lederhose.

Während des Abends wurde das Paar auf der Terrasse im Promirestaurant „Nobu“ mit atemberaubendem Meerblick über Malibu beim Essen gesehen. Es schien ein Doppeldate zu sein, da das Duo mit einem anderen Paar am Tisch saß und mit ihnen plauderte, bis die Sonne unterging. Benerkenswertes am Rande: Den Promi-Hotspot besucht man in der Regel nur wenn man gesehen werden will.

Ehe-Aus nach Musikvideo-Dreh

Megan Fox scheint glücklich und stolz an der Seite des Musikers zu sein. Nachdem sie vor wenigen Monaten in seinem Musikvideo zu dem Song „Bloody Valentine“ mitspielte, tauchten die ersten Gerüchte darüber auf, zwischen den beiden würde was laufen. Einige Wochen später folgte Meghans Trennung von ihrem langjährigen Ehemann Brian Austin-Green – und Machine Gun Kelly machte die Beziehung zu der Schauspielerin auf Instagram öffentlich.

Seitdem zelebrieren die beiden ihre frische Liebe immer wieder auf Social Media. Am Dienstag postete Kelly in seiner Instagram-Story ihre gemeinsame Maniküre. Auf einem Foto zeigte das Pärchen ihre Nagelkunst zum Thema „Bloody Valentine“.