Megan Fox: Warum sie nicht zur Premiere ihres Thrillers mit Bruce Willis erschien

20.07.2021 14:28 Uhr

Megan Fox hat die Los-Angeles-Premiere des hochkarätig besetzten Serienmörder-Thrillers "Midnight in the Switchgrass" aufgrund von Bedenken ausfallen lassen.

Die 35-jährige Schauspielerin entschied sich dazu, die Veranstaltung im Filmtheater „Regal LA Live“ in der Innenstadt von Los Angeles am Montag (19. Juli) aufgrund der anhaltenden Sorge über steigende Fallzahlen in der Stadt nicht zu besuchen.

Ein Sprecher des Veranstalters der Premiere teilte den Medien nur wenige Stunden vor der geplanten Startzeit der Vorführung mit: „Aufgrund der jüngsten kalifornischen Maskenregelungen und des Anstiegs der COVID-Fälle wird Megan Fox heute Abend nicht mehr an der Premiere teilnehmen. Wir danken für Ihr Verständnis.“

Regisseur war begeistert von Megan Fox und Bruce Willis

Die Ankündigung kam nur wenige Tage nachdem Reportern und Fotografen mitgeteilt wurde, dass sie nicht mehr über die After-Party der Premiere berichten dürfen, um die Anzahl der Anwesenden zu begrenzen. Megan verliebte sich am Set des Films in Machine Gun Kelly alias Colson Baker – der ebenfalls bei der Premiere nicht anwesend war.

Regisseur Randall Emmett verriet jedoch, dass er von der Chemie zwischen den beiden „hypnotisiert“ war. Er erzählte ‘Yahoo Entertainment’: „Es war Magie in diesem Raum, 100 Prozent.“ Er bestand jedoch darauf, dass das Paar seine Gefühle abseits des Bildschirms nicht in die Dreharbeiten einfließen ließ.

Darum geht’s in „Midnight in the Switchgrass“

Nach einer wahren Begebenheiten erzählt „Midnight in the Switchgrass“ die Geschichte eines gefährlichsten Serienmörders in Texas. FBI-Agent Karl Helter (Bruce Willis) und seine Kollegin Rebecca Lombardi (Megan Fox) haben zwar einen anderen Job zu erledigen, doch während ihrer Ermittlungen kreuzen sie den Weg des berüchtigten „Truck Stop Killers“ und Rebecca, die sich als Lockvogel anbieten wollte, wird von dem Frauenkiller entführt…

Wann der Film in Deutschland startet ist nicht bekannt. Der US-Kinostart ist am 23. Juli. (Bang/KT)