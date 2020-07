Megan Thee Stallion fühlt sich ungeschützt und allein gelassen

Samstag, 18. Juli 2020 21:57 Uhr

Die Rapperin Megan Thee Stallion zeigt sich empört darüber, dass viele User im Netz den Angriff auf sie als lächerliche Kleinigkeit darstellen.

Eine Woche nach dem Megan Thee Stallion (25) zwei Schussverletzungen erlitt, meldet sich die Rapperin auf Twitter zurück. Sie postete ein Statement, in dem sie sich darüber beschwert, wie die User im Netz das Ereignis kommentieren.

Der „Savage“-Star schrieb: „Schwarze Frauen sind so schutzlos. Wir schweigen über so vieles, um die Gefühle anderer zu beschützen, ohne dabei an uns selbst zu denken. Für euch User im Netz mag das vielleicht alles lustig sein oder nur ein weiteres Gesprächsthema, aber es handelt sich hier um mein reales Leben. Ich wurde verletzt und traumatisiert.“

Black women are so unprotected & we hold so many things in to protect the feelings of others w/o considering our own. It might be funny to y’all on the internet and just another messy topic for you to talk about but this is my real life and I’m real life hurt and traumatized.

— HOT GIRL MEG (@theestallion) July 17, 2020