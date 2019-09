Megan Thee Stallion jetzt bei Jay-Z

Sie könnte der neue Superstar am Rap-Himmel werden: Megan Thee Stallion (24). Musik-Mogul Jay-Z (49) sieht das genauso und nahm die Newcomerin nun bei sich unter Vertrag.

Vor ein paar Monaten kannte noch niemand Megan Thee Stallion. Dank ihres Superhits „Hot Girl Summer“ ist nun weltberühmt. Inzwischen verkehrt sie mit Megastars wie Nicki Minaj (36), stolziert bei Rihannas (31) „Diamond Ball“ über den Roten Teppich und ist die neue BFF von Jordyn Woods (21).

Mit der heutigen News zeichnet sich ab, dass die Rapperin nicht als ein sogenanntes One Hit Wonder in die Geschichte eingehen wird. Denn niemand Geringeres als Jay-Z nahm die junge Künstlerin jetzt bei seinem Label „Roc Nation“ unter Vertrag. Von nun an wird er ihre Karriere managen.

Für die aufstrebende Musikerin bedeutet dieser Deal einen gewaltigen Karrieresprung. Wir erinnern uns, dass Jay-Z schon aus so manchen Rohdiamanten einen echten Mega-Star geformt hat. Der Ehemann verhalf seiner Ehefrau Beyoncé (38) zu ihrer jetzigen Größe, er pushte Rihanna (31) zum Superstar und auch Big Sean (31) gehört zu seinen Schützlingen.

Doch Megan Thee Stallion denkt nicht nur an das große Geld, in Gedanken ist sie immer noch oft bei ihrer erst kürzlich verstorbenen Mutter. Kurz nach dem die Zusammenarbeit mit Roc Nation bekannt gegeben wurde, tweete sie folgende rührende Nachricht:

„Nachdem meine Mutter starb, habe ich mir versprochen, immer mein Bestes zu geben. Musik ist nicht nur mein Traum, sondern es war auch ihr Traum für mich. An manchen Tagen will ich mich nur verstecken und weinen, weil sie nicht mehr hier ist. Aber sie würde wollen, dass ich stark bleibe. Ich weiß, dass sie stolz auf mich ist.“

After my mom passed I promised myself I was going to keep going hard bc not only is music my dream but it was her dream for me too. I have days where I want to go hide and cry bc she’s not here but i kno that ain’t what she would want me to do! I kno she’s proud of me !

