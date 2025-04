Musik Megan Thee Stallion kehrt mit der neuen Single ‚Whenever‘ zurück

Premiere Of Amazon Prime Video - Megan Thee Stallion: In Her Words - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.04.2025, 12:00 Uhr

Megan Thee Stallion hat ihre erste neue Solo-Musik des Jahres 2025 veröffentlicht, ‚Whenever‘.

Der Rap-Superstar ist zurück mit einem feurigen Track, der ein Sample von Ms. Cherrys Track ‚It’s Whatever‘ aus dem Jahr 2004 enthält. ‚Whenever‘ wurde von Bankroll Got It produziert, dem Produktionstrio aus der Bay Area, das sich auf Hip-Hop, Trap, R’n’B und Pop spezialisiert hat. Der Song ist der erste der ‚WAP‘-Hitmacherin seit ihrer Veröffentlichung von ‚MEGAN: ACT II‘ im Oktober, der Deluxe-Edition von ‚Megan‘, die neue Songs mit Flo Milli, RM von BTS, TWICE und Spiritbox enthielt.

Megan rockte erst kürzlich das Coachella mit den Special Guests Queen Latifah, Ciara, Victoria Monet und Courtney LaPlante. Am 14. April stürmte sie durch ihr 18-Song-Set, das auch ein Cover von GloRillas ‚Wanna Be‘ beinhaltete sowie ein Medley aus ‚Freak Nasty‘, ‚Girls in the Hood‘, ‚Where Them Girls At‘ und ‚Savage‘. Megan wurde dann von Spiritbox-Frontfrau Courtney – mit deren Band sie sich zuvor für einen Heavy-Metal-Remix von ‚Cobra‘ zusammengetan hatte – für das Live-Debüt ihrer Kollaboration ‚TYG‘ begleitet. Ein paar Songs später war es an der Zeit, dass die Hip-Hop-Ikone Latifah mit ihr die weibliche Hymne ‚Plan B‘ sang, bevor sie ihren eigenen Song ‚U.N.I.T.Y.‘ performte. Und die Überraschungen waren damit noch nicht zu Ende. Victoria kam zum Live-Debüt von ‚Spin‘ dazu und performte auch ihren Song ‚On My Mama‘. Und schließlich schloss sich Ciara dem Hip-Hop-Kraftpaket für das Debüt ihres Tracks ‚Roc Steady‘ an, der mit ihrem Nullerjahre-Klassiker ‚Goodies‘ gemischt wurde.