Musik Megan Thee Stallion kündigt ‚The Hot Girl Summer Tour‘-Tournee an

Megan Thee Stallion - CMT Awards 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.01.2024, 14:08 Uhr

Megan Thee Stallion kündigte an, dass sie in diesem Jahr auf ihre ‚The Hot Girl Summer Tour‘-Tournee gehen wird.

Die ‚HISS‘-Rapperin gab bekannt, dass sie für 2024 einen Sommer mit Outdoor-Konzerten plant, wobei die Tournee nach ihrem Hit von 2019 mit Ty Dolla $ign und ihrer Rivalin Nicki Minaj benannt ist.

Als Stallion in dieser Woche bei ‚Good Morning America‘ auftrat, verkündete der Star: „Oh, wir werden in diesem Jahr eine Tournee machen. Die ‚Hot Girl Summer Tournee‘ wird im Sommer 2024 stattfinden. Ich habe das Gefühl, dass ich in meinen ersten Tagen im Sommer seit 2019 nie draußen war.“ Die 28-jährige Musikerin kündigte zudem an, dass von ihr ein neues Album in Vorbereitung sei. Es wird das erste Mal sein, dass ich pünktlich zum Sommer ein Album veröffentlichen werde. Ich möchte den Hotties das Megan Thee Stallion-Erlebnis bieten können.“ Megans aktuelle Songs haben alle ein Schlangenthema, zu denen ‚Cobra‘ und ihr neuestes Lied ‚HISS‘ gehören. Unterdessen hatten sich Megan und die 41-jährige Nicki in ihren Songs gestritten, wobei Letztere Megan vor kurzem in ihrem Track ‚Big Foot‘ mit einer Reihe von Anschuldigungen angriff, einschließlich der Andeutung, dass Megan darüber gelogen habe, sich einer Schönheitsoperation unterzogen zu haben.