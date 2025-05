Stars Megan Thee Stallion spricht über Met Gala-‚Verbot‘: ‚Anna Wintour liebt mich…‘

Megan Thee Stallion - May 2025 - TikTok from Met Gala - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.05.2025, 09:00 Uhr

Megan Thee Stallion hat darauf bestanden, dass sie nicht von der Met Gala „verbannt“ wurde.

Die 30-jährige Rapperin – die mit bürgerlichem Namen Megan Jovon Ruth Pete heißt – besuchte die jährliche Veranstaltung Anfang Mai in einem maßgeschneiderten silbernen Paillettenkleid mit einem weißen Pelzmantel. Sie widersetzte sich aber den Regeln der Veranstaltung für Mobiltelefone, indem sie ein Video für die sozialen Medien aufnahm. Fans vermuteten schon, sie sei dafür in Schwierigkeiten geraten, doch sie hat jetzt darauf bestanden, dass sie wegen ihrer Aktionen nicht von allen zukünftigen Wiederholungen der größten Nacht der Mode verbannt wurde.

Megan Thee Stallion sagte gegenüber ‚PEOPLE‘: „Nein. Wir werden diese Gerüchte jetzt totschlagen, okay? Die Leute sagen: ‚Oh mein Gott, Megan, du wurdest von der Met Gala verbannt.‘ Nein, wurde ich nicht, Baby. Das ist einfach nicht wahr. Ihr habt euch das ausgedacht. Anna [Wintour] liebt mich, Baby. Deshalb war mein Handy draußen.“

Megans Video von der Met Gala ging schnell viral und eine Vielzahl anderer Stars waren darin zu sehen. In dem Video, das auf TikTok gepostet wurde, sagte sie: „Wir sollten unsere Handys nicht haben, aber wir tun es trotzdem. Ich habe mein Handy reingeschmuggelt!“ Die ‚Black-ish‘-Schauspielerin Tracee Ellis Ross tauchte im Hintergrund auf und erklärte: „Wir sollten unsere Handys nicht haben. Aber wir machen es!“ In dem Clip waren auch Doechii und Angel Reese zu sehen und das Trio äußerte seine Meinung zu den Hors d’oeuvres, die bei dem glamourösen Event angeboten wurden. Zuerst sagte Megan: „Maisbrot und Kaviar, das war gut!“ Als es jedoch um den veganen Räucherlachs ging, war Megan nicht so begeistert und bemerkte einfach, dass er „komisch aussieht“.