Meghan & Harry: Baby Archie wird getauft, aber wer sind die Paten?

Prinz Harry und Herzogin Meghans Sohn Archie wird am Samstag (6. Juli) getauft. Der Kensington-Palast verriet, dass die Taufe des ersten Kindes des royalen Paares eine private Veranstaltung sein wird und am kommenden Wochenende auf Schloss Windsor über die Bühne geht.

In einem Statement ist zu lesen: „Archie Harrison Mountbatten-Windsor wird am Samstag (6. Juli) im Rahmen einer kleinen privaten Zeremonie durch den Erzbischof von Canterbury in der privaten Kapelle auf Schloss Windsor getauft. Der Herzog und die Herzogin von Sussex freuen sich darauf, einige Fotos, die an dem Tage von Fotograf Chris Allerton gemacht werden, zu teilen. Die Paten werden, wie von ihnen gewünscht, geheim gehalten.“

Die neugefundene Klarheit

Prinz Harry hatte erst kürzlich angekündigt, ein gutes Vorbild für seinen Sohn sein zu wollen. Beim Nationalen Jugend-Mentoren-Kongress, der von der Diana Awards-Wohltätigkeitsorganisation organisiert wurde, die das Andenken von Harrys verstorbener Mutter Prinzessin Diana ehrt, sagte der rothaarige Prinz am Dienstag (3. Juli): „Ich bin von einigen Dingen heute verblüfft, am meisten von der Macht des unsichtbaren Vorbilds. An die Person, die hier heute vielleicht sitzt, aber nicht realisiert, dass jemand zu ihr aufschaut, dass – an diese Person – du inspirierst sie dazu, gutmütiger, besser, großartiger, erfolgreicher, wirkungsvoller zu sein.“

Weiter erklärt er: „Möglicherweise ist es die neugefundene Klarheit, die ich als Vater habe, wissend, dass mein Sohn immer zuschauen wird bei dem, was ich tue, mein Verhalten imitiert, eines Tages vielleicht sogar in meine Fußstapfen treten wird. Aber es ist nicht nur meine Rolle als Vater, die mir das zeigt; es sind die Leute, die ich jeden Tag sehe, die nicht realisieren, wie inspirierend sie für diejenigen sind, die zuschauen.“