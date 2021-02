Meghan Markle bezaubert in Kleid für nur 25 Euro

27.02.2021 22:40 Uhr

Du willst dich kleiden wie Meghan Markle? Kein Problem, eines ihrer aktuellen Lieblingskleider kostet nur 25 Euro.

Die britischen Medien stellten Meghan Markle (39) gerne als eine raffgierige Frau dar, die sich auf Kosten der Steuerzahler in den teuersten Luxusmarken der Welt kleidet.

Haben sie der Schauspielerin vielleicht Unrecht getan. Denn bei ihrem letzten TV-Auftritt trug die Ex-Royal nicht Gucci, sondern ein sehr günstiges US-Label.

Minikleid für 30 Dollar

Beim Auftritt ihres Mannes Prinz Harry (36) in der „The Late Night Show with James Corden“ wurde die schwangere Meghan per Videoanruf zugeschaltet. Schlaue Füchse fanden in Windeseile heraus, welches Kleid sie genau trug.

Es handelt sich um ein 30-Dollar-Kleid der in Los Angeles ansässigen Marke Velvet Torch. Genauer gesagt um das Modell Puff Sleeve Smock Dress in Blau.

Aktuell ausverkauft

Leider ist das Kleid derzeit ausverkauft. Aufgrund der gerade explodierenden hohen Nachfrage stellte Velvet Torch eine Vorbestellung auf ihrer Website zur Verfügung. Die süße Minidress soll dann spätestens am 15. März ausgeliefert werden. Zumindest für Kundinnen aus den USA.

Wer das Kleidchen gerne auch hierzulande im Frühling tragen möchte, sollte sich jetzt schnell auf die Liste eintragen lassen.

Süßer „Das Mädchen von nebenan“-Look

Bei der Brand „Velvet Torch“ handelt es sich um einen absoluten Geheimtipp für Damen, die sich gerne sexy und süß zugleich kleiden. Die Marke beschreibt die Produkte selbst als Mode mit der Frauen sich „relaxt sexy, spielerisch und zu Hause in ihrem eigenen Körper“ fühlen können.

Die Preise für die Kleider, Hosen und Jumpsuits liegen zwischen 20 und 35 Dollar. (16-29 Euro)

Galerie

Prinz Harrys lustiges Interview

Wie bereits erwähnt, trug Meghan Markle das Kleid während des Interviews ihrer Liebsten mit James Corden (42). In einem 17-minütigen Clip zeigte der Moderator seinem Freund Prinz Harry die Sehenswürdigkeiten seiner neuen Wahlheimat Los Angeles.

Von englischem Tee in einem offenen Bus bis zum Besuch der „Fresh Prince of Bel Air“-Villa bekam Prinz Harry die Tour aufgedrückt, von der er nie geträumt hat.