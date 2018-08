Meghan Markle: Das passiert nun mit ihrem Hochzeitskleid

Samstag, 25. August 2018 14:35 Uhr

Meghan Markles Brautkleid bekommt eine Ausstellung. Bei ihrer Hochzeit mit Prinz Harry am Samstag (19. Mai) trug die heutige Prinzessin ein Kleid von der Designerin Clare Waight Keller. Sie wurde im vergangenen Jahr zur ersten weiblichen künstlerischen Direktorin des historischen französischen Modehauses Givenchy ernannt.

Nun soll das prächtige Kleidungsstück für die Öffentlichkeit ausgestellt werden. Wie ‘Vogue’ berichtet, soll die Robe gegen Ende des Jahres in Windsor Castle gezeigt werden. Also genau an dem Ort, an dem sich Meghan und Harry im Mai das Ja-Wort gegeben hatten. In einem offiziellen Statement hatte die Designerin im Frühjahr erklärt: „Es war eine große Ehre, mit Meghan Markle für einen so wichtigen Moment zusammenzuarbeiten. Wir wollten ein zeitloses Kleid erschaffen, das die ikonischen Elemente von ‘Givenchy’ an sich trägt und dank gerader Linien und scharfer Schnitte modern wirkt.“

Das Kleid geht auf Reisen

Das atemberaubend schlichte Kleid hatte dreiviertellange Ärmel und einen runden Halsausschnitt. Außerdem gehörte ein wunderschöner Schleier zu dem Ensemble, der das Commonwealth repräsentierte, knapp fünf Meter lang war und aus Seidentüll angefertigt wurde.

Auf dem Tüll waren in Handarbeit Blumenmuster aus Seide und Organza eingenäht worden. In einem Statement des Kensington-Palastes heißt es: „Ms. Markle äußerte den Wunsch, alle 53 Mitgliederländer des Commonwealth auf ihrer Reise durch die Zeremonie bei sich haben zu wollen. Ms. Waight Keller designte einen Schleier, der die Flora jedes Commonwealth-Landes in einer spektakulären floralen Komposition vereinte.“ Wann genau das Brautkleid zu sehen sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt.