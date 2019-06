Meghan Markle: Ließ sie ihren Verlobungsring ändern?

Mittwoch, 26. Juni 2019 20:36 Uhr

Meghan Markle sorgt gerade wieder für Schlagzeilchen und zwar aus keinem geringeren Grund, als dass sie ihren Verlobungsring wohl ändern ließ. Das Schmuckstück sieht nämlich offenbar nicht mehr so aus wie zuvor. Dafür bekommt sie jetzt sogar den Unmut einer königlichen Expertin zu spüren, die glaubt, dass die Herzogin von Sussex mit einer Tradition in Konflikt geraten könnte.

Neusten Berichten zufolge ließ die 37-Jährige den Verlobungsring, den Prinz Harry ihr vor weniger als zwei Jahren gab, offenbar ändern. Ingrid Seward, Chefredakteurin des „Majesty Magazine“, findet eine solche Änderung „seltsam“. Seward berichtet seit den 80er Jahren über die königliche Familie und hat über 20 Bücher zu diesem Thema geschrieben. „Ich finde es etwas merkwürdig, dass Meghan einen Ring ändern möchte, den ihr Mann speziell für sie entworfen hat“, sagte Seward am Dienstag gegenüber „Fabulous Digital“. „Ein königlicher Verlobungsring ist ein Stück Geschichte und kein Schmuckstück, das aktualisiert werden muss, wenn es altmodisch aussieht.“

Prinz Harry hat den Ring selbst entworfen

Adleraugen-Fans bemerkten wohl zum ersten Mal, dass sich der Ring einer „Renovierung“ unterzogen hatte, als die ehemalige „Suits“-Schauspielerin neben ihrem Ehemann das Event „Trooping the Colour“ – die alljährliche royale Militär-Parade – besuchte. Der ursprüngliche Ring hatte ein dickes, eingraviertes Goldband mit drei Diamanten, von denen zwei Harrys Mutter gehörten. die verstorbene Prinzessin Diana von Wales . Die anscheinend neuere Version hat nun ein dünneres, mit Diamanten besetztes Micro-Pave-Goldband.

Bisher wurde nicht bestätigt, warum oder wann die Herzogin von Sussex der Ring ändern ließ. Markle wurde jedoch gegen Ende ihrer Schwangerschaft zum ersten Mal ohne ihn gesichtet. Während dem offiziellen Verlobungsinterview der beiden verriet Harry damals, dass er den Ring selbst entworfen hatte. „Der Ring ist Gelbgold, denn das ist ihr Favorit und den Hauptstein habe ich aus Botswana. Die kleinen Diamanten auf beiden Seiten stammen aus der Schmuckkollektion meiner Mutter, um sicherzustellen, dass sie mit uns auf dieser verrückten Reise zusammen ist“, sagte Harry gegenüber der „Times“.

Der Buckingham Palace hat bisher keine Stellungnahme abgegeben. Bereits im Februar dieses Jahres sorgte Meghan Markle für Aufmerksamkeit, als sie in New York City wegen ihrer üppigen Babyparty in Kritik gerät. Zu der Zeit berichtete „Vanity Fair“, dass die Feierlichkeiten von Tennis-Star Serena Williams organisiert wurden , die dafür extra die Penthouse-Suite des Upper East Side Hotels „The Mark“ komplett gebucht hatte.