Meghan Markle: So süß war sie als Musical-Sternchen

Sie kam, sah und strahlte. Das beschreibt Herzogin Meghan (37) perfekt. Die ehemalige „Suits“-Schauspielerin findet sich gerade vor den Augen der Weltöffentlichkeit in ihrer neuen royalen Rollen zurecht. Jede Bewegung, jedes noch so kleine Lächeln wird genau beobachtet.

Mit ihrer – für royale Verhältnisse – recht unkonventionellen Art erobert sie die Herzen der Briten im Sturm. Hier und da dringen persönliche Details über die frischgebackene Herzogin an die Öffentlichkeit. So nun auch ein Schnappschuss aus jungen Jahren. Eine alte Freundin kramte tief in ihrer Fotokiste und fand dieses süße Bild wieder.

Quelle: instagram.com

„Meghan und ich haben als Kids in Musicals gespielt“

Ihre ehemalige Schauspielerin Katharine McPhee (34) postete bei Instagram ein Foto, als beide noch unbekannte Musical-Darstellerinnen waren. Dazu schrieb sie: „Meghan und ich haben als Kids in Musicals gespielt. Sie ist mittlerweile zur Duchess of Sussex herangewachsen und ich zur Musical-Darstellerin, die im West End auftritt – ziemlich ähnlich, wenn ihr mich fragt.“ Wann genau das Foto aufgenommen wurde, ist unklar. Schätzungsweise aber in den frühen 2000ern. Bis auf diesen extrem roten Lippenstift hat sich Meghan kaum verändert, oder?