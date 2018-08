Meghan Markle und Prinz Harry: Langerwarteter Nachwuchs

Sonntag, 26. August 2018 15:23 Uhr

Herzogin Meghan Markle und Prinz Harry haben Familienzuwachs bekommen. Nachdem sich das Paar am 19. Mai das Ja-Wort gegeben hat, haben sie jetzt ein neues Mitglied in ihrer Familie begrüßt. Dabei handelt es sich um langerwarteten Nachwuchs.

Laut einem Bericht des US-Magazins ‚People‘ hat sich das Ehepaar einen neuen Hund zugelegt. Die beiden Royals haben sich bereits zu Beginn des Sommers einen neuen Vierbeiner angeschafft. Der Labrador soll sie auch schon bei einigen Ausflügen begleitet haben. Seit vielen Jahren ist bereits bekannt, dass Meghan ein besonders großes Herz für Hunde hat. Schließlich hat sie selbst drei Fellnasen Zuhause.

Durch ihren Umzug von Toronto nach London musste sie allerdings ihren Hund Bogart in der Heimat zurücklassen. Dieser war für die Strapazen einfach schon zu alt. Ihr zweiter Hund, ein Beagle namens Guy, wurde vorübergehend bei Freunden untergebracht.

Kleid geht auf Reisen

Mittlerweile lebt der ausgebildete Rettungshund aber wieder bei seinem Frauchen im vereinigten Königreich. Angeblich war er sogar an ihrem großen Tag dabei und lag er ihr zu Füßen, als sie für ihre Hochzeit geschminkt wurde.

Erst kürzlich wurde außerdem bekannt, dass die Robe der 37-Jährigen ausgestellt wird. Bei ihrem Gang zum Altar trug die heutige Prinzessin ein Kleid von der Designerin Clare Waight Keller. Diese wurde im vergangenen Jahr zur ersten weiblichen künstlerischen Direktorin des historischen französischen Modehauses Givenchy ernannt. Nun soll das prächtige Kleidungsstück für die Öffentlichkeit ausgestellt werden. Wie ‚Vogue‘ berichtet, soll das Kleid gegen Ende des Jahres in Windsor Castle gezeigt werden. Also genau an dem Ort, an dem sich Meghan und Harry im Mai das Ja-Wort gegeben hatten.