27.12.2020 21:30 Uhr

Meghan Markle und Prinz Harry wollen ihre royalen Schirmherrschaften behalten

Prinz Harry und Meghan Markle streben Berichten zufolge eine Verlängerung ihres 12-monatigen „Megxit“ -Vertrags an, der es ihnen ermöglicht, als nicht arbeitende Royals in Kalifornien weiterzuleben.

Der Herzog und die Herzogin von Sussex planen, sich im Januar mit hochrangigen Royals über Zoom zu treffen, bevor Prinz Harry dann – abhängig von den COVID-Beschränkungen – nach Großbritannien reist, um den Deal zu besiegeln, heißt es in der britischen „Sun“.

Die derzeitige Vereinbarung zwischen Harry und Meghan mit dem Buckingham Palace ermöglicht es ihnen zwar unabhängig vom Königshaus zu leben, an ihren royalen Schirmherrschaften oder gemeinnützigen Unterstützungspflichten aber festzuhalten. Der Vertrag läuft jedoch am 31. März aus und nun wollen die beiden offenbar unbedingt an diversen Engagements festhalten.

Harry will Militärposten wiedergewinnen

Zu Meghans Patronaten gehören Organisationen, die die Stärkung der Frauen, die universelle Bildung und den Tierschutz fördern. Zu Harrys gehört sein Titel als Präsident der gemeinnützigen Naturschutzorganisation African Parks und der Invictus Games Foundation. Harry hofft auch, die ehrenamtlichen Militärposten wiederzugewinnen, die ihm während des Megxit entzogen wurden.

Die Nachricht von den bevorstehenden Verhandlungen kommt kurz nachdem Harry und Meghan Verträge mit Netflix und Spotify im Wert von jeweils 100 und 30 Millionen US-Dollar abgeschlossen haben sollen. Doch nicht ohne das Königshaus: Angeblich sollen diese Verhandlungen eingehend geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie „den Werten Ihrer Majestät“ entsprechen.

Sie wollen zum 95. Geburtstag kommen

Das Paar verärgerte die königliche Familie, indem es im Januar in den sozialen Medien bekannt gab, dass sie als hochrangige Vertreter der britischen Krone zurücktreten wollten, um ein weitesgehend unabhängiges Leben in den Vereinigten Staaten zu führen.

Harry und Meghan wollen eigentlich zum 95. Geburtstag von Königin Elizabeth II. im April nach Großbritannien zurückkehren. Auch um beim 100. Geburtstag von Prinz Phillip, Herzog von Edinburgh im Juni, und zur Enthüllung einer Statue von Prinzessin Diana zu deren 60. Geburtstag am 1. Juli dabei zusein.