Meghan Markle: „Vogue“-Cover-Idee dreist geklaut?

Dienstag, 30. Juli 2019 20:42 Uhr

Herzogin Meghan wollte Sommersprossen auf dem ‚Vogue‘-Cover sehen. Die 37-Jährige hat mit der September-Ausgabe 2019 als erste Gastredakteurin der britischen ‚Vogue‘ Geschichte geschrieben. Auf der Titelseite des Magazins ist eine Collage mit 15 Frauen zu sehen.

Während des Shootings sollte der Fotograf nur auf ein Detail besonders viel Wert legen: Die Sommersprossen der Ladys sollten im Vordergrund stehen. „Die Anweisungen der Duchess waren klar: Ich will Sommersprossen sehen“, erklärte Fotograf Peter Lindbergh im Gespräch mit ‚People‘. Am Morgen des Shootings in New York soll Meghan dem 74-Jährigen ihre Wünsche zur Ablichtung der Cover-Frauen genannt haben und der war einfach begeistert von der Idee.

„Ziemlich enttäuschend“

„Da ist sie bei mir auf offene Türen gestoßen“, so Peter. Er gestand außerdem, dass er ein großer Fan von Sommersprossen sei. Auch Meghan liebt die Punkte auf der Haut und setzt ihre eigenen ebenfalls immer wieder gerne in Szene. Obwohl das ‚Vogue‘-Cover mit den natürlichen Sommersprossen-Close-ups für viel Begeisterung sorgte, hagelte es auch eine Menge Kritik für die Ehefrau von Prinz Harry. Die soll sich die Idee für die Collage nämlich anderweitig abgeguckt haben. Sie soll das Motiv in einem australischen Buch gesehen haben.

„Ich liebe Meghan und bin ein großer Fan, aber wenn es stimmt, was die Leute behaupten, dann ist das ziemlich enttäuschend“, erklärte ‚The Game Changers‘-Autorin Samantha Brett dazu in einem ‚Daily Mail‘-Interview. Anstatt sich selbst zu präsentieren, wählte Meghan Markle 15 inspirierende Frauen, darunter Gemma Chan, Laverne Cox, Jane Fonda und Salma Hayek. Den Prozess beschrieb sie als „lohnend, lehrreich und inspirierend“. Außerdem dankte sie dem Chefredakteur Edward Enniful für die „wunderbare Gelegenheit“.