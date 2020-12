11.12.2020 14:47 Uhr

Meghan Trainor: Ihre Mutter soll unbedingt mit in den Kreißsaal

Sängerin Meghan Trainor ist schwanger und wird schon bald ihr Baby in den Armen halten können. Eine, die bei der Geburt unbedingt an ihrer Seite sein soll ist Mama Kelli. Doch genau da gibt es ein kleines Problem...

Meghan Trainor und Ehemann Daryl Sabara erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Jetzt gesteht die Sängerin, dass sie „Angst“ vor einer Geburt ohne ihre Mutter an ihrer Seite hat. Die ‚All About That Bass‘-Hitmacherin und ihr Ehemann Daryl Sabara erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.

Meghan ist besorgt

Die werdenden Eltern könnten kaum glücklicher sein, doch neben der Vorfreude macht sie bei Meghan auch ein anderes Gefühl breit: Die Sängerin ist besorgt, denn sie befürchtet, dass ihre Mutter Kelli bei der Geburt nicht in den Kreissaal gelassen wird. Aufgrund der aktuellen Richtlinien der Coronavirus-Pandemie ist bislang unklar, ob bei der Geburt weitere Personen anwesend sein dürfen.

„Ich brauche meine Mama“

Bislang ist noch immer nicht sicher, ob sowohl ihr Mann als auch ihre Mutter mit in den Kreißsaal dürfen. Im Interview mit dem Radiosender B101.1 Philadelphia erzählt sie von ihren Ängsten: „Wir sind so aufgeregt, wir haben es ja so geplant haben […] Zu manchen Terminen konnte mein Mann mitkommen, zu anderen nicht. Die Ärzte waren sehr nett und haben mir für diese Termine FaceTime eingerichtet … Ich habe aber trotzdem Angst vor der Geburt und davor, dass ich meine Mutter vielleicht nicht im Kreissaal haben kann. Sie können ja deinen Mann kaum ins Zimmer lassen, aber ich brauche meine Mama … ich brauche meine Kopfmassage“, erklärt die „All About That Bass“-Interpretin.

Doppelter Grund zum Feiern

Jetzt freut sich die Sängerin jedoch erst einmal auf Weihnachten, denn das ist immer eine besondere Sache für Trainor: Am 22. Dezember hat die hübsche Blondine Geburtstag und somit also doppelt Grund zur Freude. Meghan schwärmt: „Viele Leute haben Mitleid mit mir, weil mein Geburtstag am 22. Dezember ist, aber es war immer das Beste für mich. Ich habe nicht nur Weihnachten bekommen, sondern auch meinen Geburtstag.“ Schon ganz bald, gibt es dann wohl drei Gründe zum feiern: Das Baby, ein Sohn übrigens, soll kurz nach Weihnachten, Anfang 2021 zur Welt kommen. (Bang/AB)