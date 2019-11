Meghan Trainor: Lustiger Zahnarzt-Besuch

Meghan Trainor erlebte jetzt eine Achterbahnfahrt der Gefühle, nachdem kürzlich ihre Weisheitszähne entfernt wurden. Die Sängerin hat auf Instagram mehrere Videos von sich gepostet, die sie ein wenig durcheinander zeigen, nachdem ihr Anästhetikum nachgelassen hatte.

Sie postete außerdem ein Foto von sich, auf dem sie von Ehemann Daryl Sabara und einem weiteren Kumpel einen Flur hinuntergeführt wird. „Ich wollte anfangs nur einen Weisheitszahn herausnehmen lassen“, schrieb sie dazu. „Der Zahnarzt sagte aber, dass sie alle raus müssen. War nicht emotional oder mental vorbereitet, hab dafür aber jede Menge guten Content“.

Sie fügte hinzu: „In dem Video spreche ich mit meinem großartigen Manager @tommymbruce, der buchstäblich mein ganzes Herz hat. Haha, danke dir für den großartigen Zahnarzt-Besuch und meiner Familie, weil sie sich so gut um mich gekümmert haben. “

Nach dem Bild folgt ein Video von Trainor auf dem Zahnarztstuhl.

Sie liebt ihren Manager

Die Singer-Songwriterin ist sichtlich emotional und teilt ihrem Manager Tommy Bruce eine süße Botschaft mit. „Ist das für Tommy?“ fragt Trainor. „Ich liebe dich so sehr, Tommy. Ich kann wirklich nicht weinen, weil es weh tut. Ich liebe dich so sehr. Du tust so viel für mich und ich liebe dich für immer. Ich vermisse dich.“

Die nächsten beiden Videos stammen aus dem Auto, als ihr Liebster die 27-Jährige nach Hause fährt. Die Sängerin singt und tanzt zu ihrem Song “ Workin ‚On It „,. Das Video endet damit, dass Trainor versucht, durch ihre aufgedunsenen Wangen zu lächeln. Das letzte Video zeigt Meghan, wie sie mit offenem Mund in die Kamera starrt.

Sehr lustig!