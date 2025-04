Stars Meghan Trainor: Sie nutzte Abnehmspritzen

Meghan Trainor Billboard Women in Music Awards - March 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.04.2025, 11:00 Uhr

Meghan Trainor bestätigte, dass sie im Rahmen ihrer Körpertransformation Spritzen für Gewichtsverlust verwendet habe.

Die 31-jährige Künstlerin, die mit ihrem Ehemann Daryl Sabara die Kinder Riley (4) und Barry (20 Monate) hat, sei wegen der Diskussionen rund um ihr verändertes Aussehen frustriert.

Obwohl sie ihren Lebensstil grundlegend geändert und ihre Ernährung sowie ihr Trainingsprogramm überarbeitete, verriet Meghan, dass sie das Abnehmmittel Mounjaro verwendet habe, um nach der Geburt ihres jüngsten Sohnes Gewicht zu verlieren. Die Sängerin teilte Fotos vom Billboard Women in Music Event am Wochenende und schrieb auf ihrem Account auf Instagram: „Ich fühle mich so geehrt, von @billboard Women in Music als Hitmacherin ausgezeichnet zu werden – was für ein Traum! Aber es ist etwas entmutigend, dass sich so viele Fragen (und Kommentare) auf meinen Körper konzentrieren und nicht auf meine Musik, meine Leidenschaft oder das Jahrzehnt harter Arbeit, das mich hierher brachte.“ Die Musikerin sprach zudem darüber, dass sie mit einer Ernährungsberaterin zusammengearbeitet habe, um Gewicht zu verlieren. Trainor sagte: „Ich habe mit einer Ernährungsberaterin zusammengearbeitet, meinen Lebensstil grundlegend verändert, angefangen, mit einem Trainer zu trainieren, und ja, ich habe wissenschaftliche Erkenntnisse und Unterstützung genutzt (ein großes Lob an Mounjaro!).“