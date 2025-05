Musik Meghan Trainor teilt Update zu neuer Musik – diese Pop-Diven sind ihre Inspiration

Meghan Trainor Billboard Women in Music Awards - March 2025 - Getty

Bang Showbiz | 05.05.2025, 11:00 Uhr

Die Popsängerin ist schon wieder fleißig im Studio, um neue Songs aufzunehmen.

Meghan Trainor schreibt derzeit „viel“ neue Musik.

Die Popsängerin ist mit dem ‚Spy Kids‘-Schauspieler Daryl Sabara verheiratet und hat mit ihm die Kinder Riley (4) und Barry (22 Monate). Erst vor über einem Jahr brachte Meghan ihr sechstes Studioalbum ‚Timeless‘ heraus. Doch schon jetzt steht sie wieder im Studio, um an ihrem nächsten Werk zu arbeiten.

Im Interview mit ‚Reader’s Digest‘ plauderte sie zunächst aufregende Nachrichten aus ihrem Privatleben aus. „Ich nehme mir jedes Jahr eine Sache vor, die mir Angst macht – und ich möchte mehr Babys. So verrückt das klingt: Ich will mehr Kinder, weil ich noch nicht müde genug bin“, enthüllte die 31-Jährige.

Ihr Partner habe außerdem vor, wieder mehr zu schauspielern. „Das ist sehr aufregend. Also werde ich die Nummer-eins-Unterstützerin meines Mannes sein – und gleichzeitig arbeite ich an einem neuen Album. Ich bin im Studio und schreibe viel“, verriet Meghan.

Die ‚To The Moon‘-Interpretin – die 2014 mit ihrem Hit ‚All About That Bass‘ berühmt wurde – stört es überhaupt nicht, wenn Kritiker ihre Musik mit Weihnachtsliedern vergleichen. Meghan erklärte: „Ich war wieder im Studio. Bisher hatte ich nur eine Session, aber ich sehe immer wieder Leute, die mich haten wollen und sagen: ‚Deine Musik klingt wie Weihnachtsmusik.‘ Und ich denke mir: ‚Das ist mein Lieblingssound.'“

Die Sängerin lässt sich gerne von Künstlerinnen wie Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo und Chappell Roan inspirieren. „Ich versuche gerade, eine neue Nische zu finden, die immer noch mein Doo-Wop-Style ist, aber auch so klingt wie Sabrina Carpenter mit kompletter Band oder wie Olivia Rodrigo und Chappell Roan. Ich bin total inspiriert von all diesen großartigen Frauen, die gerade das Spiel übernehmen“, schwärmte sie über ihre Kolleginnen.