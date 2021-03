Meghan versüßt Charity-Aktion mit selbstgebackenem Zitronenkuchen

26.03.2021 09:23 Uhr

An Herzogin Meghan ist offenbar eine Bäckermeisterin verloren gegangen. Sie unterstützte mit einem selbstgebackenen Zitronenkuchen einen guten Zweck.

Olivenöl, Mehl, Salz, Zucker und Zitronen aus dem eigenen Garten – das dürften wohl einige der Zutaten für ihren selbstgebackenen Olivenöl-Zitronenkuchen gewesen sein, mit dem Herzogin Meghan (39) jetzt einen guten Zweck unterstützt hat.

Mit der süßen Nachspeise wollte Meghan im Rahmen des „Women’s History Month“ ihre „Anerkennung und Unterstützung“ für Frauen in der US-Metropole Chicago ausdrücken. Das erklärte die gemeinnützige Organisation World Central Kitchen (WCK) bei Twitter und veröffentlichte ein Bild, auf dem der Kuchen und mehrere Frauen zu sehen sind. WCK habe dafür mit Archewell, der Charity-Organisation von Meghan und ihrem Mann Prinz Harry (36), zusammengearbeitet.

In honor of #WomensHistoryMonth, WCK worked with Archewell, the non-profit created by The Duke and Duchess of Sussex, to provide meals & share a message of appreciation & support in Chicago. Dessert was a lemon olive oil cake baked by The Duchess—with lemons ? from her garden! pic.twitter.com/vnyXV9sOnh

— World Central Kitchen (@WCKitchen) March 26, 2021