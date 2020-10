Mehrere positive Corona-Tests am Set von „Jurassic World: Dominion“

07.10.2020 22:55 Uhr

Die Dreharbeiten für einen weiteren Blockbuster müssen pausieren. Am Set von "Jurassic World: Dominion" wurden nach mehreren positiven Corona-Tests alle Register gezogen.

Nachdem unter anderem die Produktion zu „The Batman“ mit Robert Pattinson (34, „Der Leuchtturm“) zuletzt nach einer Corona-Zwangspause wieder anlaufen konnte, müssen die Dreharbeiten für einen anderen Blockbuster vorerst eingestellt werden. Am Set von „Jurassic World: Dominion“ sind mehrere Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zwar seien die Ergebnisse weiterer Tests daraufhin negativ ausgefallen, trotzdem werde nun fürs Erste eine zweiwöchige Pause eingelegt, erklärt Regisseur Colin Trevorrow (44, „Jurassic World“) bei Twitter.

„Bin zu der Nachricht aufgewacht, dass wir bei ‚Jurassic World: Dominion‘ ein paar positive Coronavirus-Tests hatten“, erklärt Trevorrow. „Jeder ist kurz darauf negativ getestet worden, aber wegen unserer Sicherheitsvorkehrungen legen wir für zwei Wochen eine Pause ein. Bald zurück.“ Schon im Juli waren die Dreharbeiten in England laut britischen Medienberichten wegen mehrerer Corona-Fälle unterbrochen worden.

Woke up to the news we had a few positive Coronavirus tests on Jurassic World: Dominion. All tested negative shortly after, but due to our safety protocols we’re going to pause for two weeks. Back soon. pic.twitter.com/DxuqX9UdgX

— Colin Trevorrow (@colintrevorrow) October 7, 2020