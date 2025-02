Viele Blumen zum Valentinstag „Mehrere Verehrer“: Bill Kaulitz genießt sein Datingleben

Bill Kaulitz berichtet seinem Bruder im Podcast von seinen Verehrern. (sv/spot)

SpotOn News | 20.02.2025, 14:00 Uhr

Zuletzt hatte Bill Kaulitz kein Glück in der Liebe. Die Romanze mit Marc Eggers scheiterte. An Liebeskummer scheint der Tokio-Hotel-Star aber nicht zu leiden. In seinem Podcast berichtet er von "mehreren Verehrern".

Während Tom Kaulitz (35) in Model Heidi Klum (51) die große Liebe gefunden hat, ist sein Bruder Bill (35) noch auf der Suche nach dem Richtigen. Dafür wirft er sich tagtäglich ins Datingleben. Im Moment habe er "mehrere Verehrer", wie er im gemeinsamen Podcast verriet.

Video News

Viele Blumen zu Valentinstag

Trotz seines Singledaseins ist Bill Kaulitz am Valentinstag keinesfalls leer ausgegangen. Zum Tag der Liebe hat der Tokio-Hotel-Frontmann jede Menge Blumen geschenkt bekommen, unter anderem auch von Schwägerin Heidi. "Meine Frau schenkt dir eigentlich immer Blumen", so Tom Kaulitz in der aktuellen Folge des gemeinsamen Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood".

Aber Bill Kaulitz hat offenbar noch mehr Blumensträuße bekommen, über deren Herkunft sich auch Tom gewundert hat. Bill gab sich geheimnisvoll und verriet lediglich, dass die Blumen von seinen Verehrern stammen. "Ich habe momentan mehrere Verehrer", betonte er. Das schien für seinen Bruder aber keine große Überraschung zu sein. "Ich kann mich an keine Situation erinnern, in der du nicht mehrere Verehrer hattest", warf er ein.

Bill Kaulitz will "auf mehreren Hochzeiten tanzen"

Momentan will sich der Sänger aber ein paar Optionen offenhalten. "Ich finde es gut, auf mehreren Hochzeiten zu tanzen", erklärte er. "Ich habe jetzt, wenn ich in Berlin bin, eigentlich jeden Abend ein Date und werde dann mal sehen, wer mir am besten gefällt." Dabei betonte er, dass seine Kavaliere aus mehreren Städten kämen.

Zuletzt hatte Bill Kaulitz mit seiner Romanze mit Ballermann-Sänger Marc Eggers (38) für Aufsehen gesorgt. Das Glück hielt aber nicht lange. Zwar hielt er sich mit Details stets bedeckt. Vor Kurzem verriet er aber ebenfalls im Podcast, dass die Beziehung mit Eggers gescheitert sei. An Liebeskummer scheint der Sänger aber in Anbetracht seines aktiven Datinglebens nicht zu leiden.