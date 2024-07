Trotz negativer Kritik im Vorfeld Prinz Harry und Herzogin Meghan genießen ihre Zeit bei den ESPY Awards Bei den ESPY Awards in Los Angeles strahlten Prinz Harry und Herzogin Meghan im Publikum. Nach seiner Auszeichnung mit dem „Pat Tillman Award“ wandte sich der britische Royal in seiner Dankesrede direkt an seine Kritiker.