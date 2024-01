Beauty & Fashion Mel B: Ihre Tochter stahl ihr Spice-Girls-Outfit

Mel B/ Melanie Brown - January 2024 - SiriusXM Studios - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.01.2024, 16:00 Uhr

Mel B verriet, dass ihre Tochter Phoenix ihr Spice-Girls-Outfit gestohlen habe.

Die 48-jährige Popsängerin, die die 24-jährige Phoenix mit ihrem ersten Ehemann Jimmy Gulzar, den 16-jährigen Angel aus ihrer Beziehung zu Eddie Murphy und die 12-jährige Madison mit ihrem Ex-Mann Stephen Belafonte großzieht, trug während ihrer Zeit in der Mädchenband zahlreiche Designs mit Leopardenmuster.

Und jetzt stellte der Star fest, dass ihre älteste Tochter ihren berühmten Look für einen ihrer Instagram-Beiträge „gestohlen“ hatte. Die Sängerin witzelte in einem Gespräch in der ‚Tonight Show with Jimmy Fallon‘-Talkshow: „Ich war so wütend deswegen! Meine Tochter ist also 24. Früher lebte sie bei mir, aber jetzt, wo sie 24 ist, habe ich sie herausgefordert und ihr gesagt, dass sie ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten muss, so wie Sie das als Eltern eben machen. Also schaue ich auf Instagram und sie schickt mir diese Flut von Fotos. Zuerst habe ich gesagt: ‚Ich muss mir meine Brille holen!‘ Und ich dachte mir: ‚Oh, das sieht mir ja etwas ähnlich!‘ Und sie hat meine verdammten Outfits angehabt! Sie hat mir meinen Look geklaut, sie ist an meinen Kleiderschrank gegangen! Ich sagte: ‚Du solltest das ganze Zeug jetzt besser wieder zurückbringen, denn das sind meine Klamotten!'“ Während ihrer Blütezeit waren die ‚Wannabe‘-Hitmacherinnen auch dafür berühmt, dass jeder von ihnen für einen bestimmten Stil bekannt war.