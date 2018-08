Mel B in der Reha: Jurykollegen stärken ihr den Rücken

Mittwoch, 29. August 2018 20:48 Uhr

Heidi Klum versprach Mel B immer für sie da zu sein, wenn sie sich in die Reha begibt. Das 45-jährige Model sitzt gemeinsam mit dem Spice Girl in der Jury von ‚America’s Got Talent‘. Sie ist sehr stolz, dass sich die Sängerin professionelle Hilfe sucht und versicherte, dass sie ihr immer den Rücken stärken wird.

Im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ erklärte Heidi: „Ich bin ihre Freundin und ich bin schon seit sehr langer Zeit ihre Freundin und werde immer für sie da sein und ihr bei allem helfen, bei dem sie Hilfe benötigt.“

Auch Simon Cowell zollte der 43-Jährigen eine Menge Respekt: „Mel ist eine Soldatin. Sie kommt zur Show, lässt alles hinter sich, fokussiert sich auf die Kandidaten. Das ist ein echter Profi. Sie ist so professionell, für sie dreht sich alles nur um die Kandidaten, daher habe ich viel Respekt vor ihr.“

Quelle: instagram.com

Posttraumatische Belastungsstörung

Dieser Meinung schließt sich auch Co-Juror Howie Mandel an. Er ist begeistert von der Professionalität der brünetten Schönheit und bezeichnet sie als eine starke, wundervolle Frau. „Sie ist eine Freundin und ich denke, wir müssen für unsere Freunde und die Leute, die wir bewundern, da sein. Und sie ist definitiv jemand, den ich bewundere, und was immer sie von mir will und von mir braucht, ich bin für sie da“, fügte er hinzu.

Vor kurzem gab Mel B bekannt, dass sie sich einer Reha unterziehe. Nach der Krebsdiagnose ihres Vaters vor neun Jahren wurde bei ihr eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert. Als ihre Beziehung zu ihrem jetzt Ex-Ehemann zusammenbrach, war sie noch mehr auf die Therapie angewiesen.