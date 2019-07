Mel B ist jetzt mit der hier verwandt

Samstag, 13. Juli 2019 18:41 Uhr

Mel B. ist wieder Tante geworden. Die 44-Jährige durfte sich nun über ganz besondere Neuigkeiten freuen: Seit dem 9. Juli ist ihre Familie wieder um eine Person gewachsen. Ihre Schwester Danielle Brown brachte an diesem Tag ihr drittes Kind zur Welt.

Da die beiden 10 Jahre lang ein schwieriges Verhältnis hatten, kennt sie die anderen beiden Kinder nicht von Geburt an. Grund für die Funkstille war die missbrauchende Beziehung mit Stephen Belafonte. Deshalb ist die Freude der frisch gebackene Tante nun umso größer. Im Netz lobte sie jetzt sogar die Mutter-Qualitäten ihrer Schwester.

Quelle: instagram.com

Bringt sie das Baby wieder näher?

Auf Instagram kommentierte das Spice Girl ein süßes Baby-Foto, dass ihre Schwester gepostet hatte. „Ich freue mich so, dass sie hier ist. Juhu, du bist die beste Mom aller Zeiten“, schwärmt Mel. Auf dem Schnappschuss ist die neugeborene Tochter beim Schlafen zu sehen.

Quelle: instagram.com

Damit sie es warm genug hat, ist sie in eine graue Babydecke gehüllt und trägt eine grau-weiß gestreifte Baumwollmütze auf dem Kopf. Die frisch gebackene Mutter selbst schwebt offenbar auch im absoluten Babyglück. In der Bildunterschrift verriet die Schauspielerin nicht nur den Geburtstag, sondern auch, dass die Kleine bislang noch keinen Namen hat. „Wir alle lieben unser gesundes Baby so sehr“, schrieb die Dreifach-Mama außerdem überglücklich dazu.