Stars Mel B lobt Eddie Murphy für seine Vaterqualitäten

Mel B/ Melanie Brown - January 2024 - SiriusXM Studios - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.05.2025, 18:00 Uhr

Das Spice Girl ist froh darüber, sich mit dem Vater ihrer Tochter gut zu verstehen.

Mel B ist froh darüber, dass sie sich mit Eddie Murphy gut versteht.

Das Spice-Girls-Mitglied und der 64-jährige Schauspieler haben zusammen eine 18-jährige Tochter namens Angel. Obwohl sie anfänglich mit Meinungsverschiedenheiten in Sachen Erziehung umgehen mussten, ziehen Mel und Eddie heute grundsätzlich an einem Strang, wenn es um ihr Kind geht. Die Sängerin, die außerdem mit ihrem ersten Ehemann Jimmy Gulzar die 26-jährige Phoenix und mit ihrem Ex-Partner Stephen Belafonte die 13-jährige Madison hat, verriet im Gespräch mit dem Magazin ‚Us Weekly‘: „Ich glaube, in der Situation, in der ich mich befand, war es schwierig für mich, das Ganze zu verlassen und eine florierende Beziehung mit Eddie zu haben. Ich habe es nach und nach hinbekommen.“

Die Freundschaft zwischen der 49-Jährigen und dem Hollywoodstar, der mittlerweile Vater von zehn Kindern ist, hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter intensiviert, obwohl Mel vor einiger Zeit in ihr Heimatland England zurückgekehrt ist. „Angel verbringt Zeit bei Eddie zuhause. Sie verbringen Zeit zusammen“, erzählt sie weiter. „Sie fahren zusammen in den Urlaub. Er hat zehn Kinder und er ist ein richtig guter Vater.“