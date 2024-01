Stars Mel B: Zurück bei ‚America’s Got Talent‘

Mel B/ Melanie Brown - January 2024 - SiriusXM Studios - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.01.2024, 10:17 Uhr

Die britische Sängerin ist froh, ihren hässlichen Rosenkrieg hinter sich lassen zu können.

Mel B „erkannte nicht, wie schlimm“ ihre Ehe war, bis sie endlich aus ihr herauskam.

Die Spice Girls-Sängerin trennte sich 2017 von ihrem damaligen Mann Stephen Belafonte und ging mit dem Vorwurf an die Öffentlichkeit, dass er sie während ihrer zehnjährigen Ehe emotional und körperlich missbraucht habe. Der Filmproduzent wiederum stritt die Anschuldigungen vehement ab. Seitdem setzt sich die Britin für Missbrauchsopfer ein. Nun freut sie sich darauf, in die Jury der Castingshow ‚America’s Got Talent‘ zurückzukehren.

„Es hat sich ein Kreis geschlossen. Ich habe sieben Jahre lang bei ‚AGT‘ mitgemacht, dann hatte ich eine fünfjährige Pause und jetzt bin ich zurück in der Jury. Es scheint das perfekte Timing zu sein, denn ich war zehn Jahre lang in einer sehr missbräuchlichen Beziehung, aus der ich herauskam, mein Buch schrieb und begann, mich für meine Wohltätigkeitsorganisation Women’s Aid einzusetzen“, berichtet Mel in der ‚Today‘-Show.

Die Musikerin betont: „Ich will das Bewusstsein dafür schärfen, was Missbrauch anrichtet und was die Nebenwirkungen von Trauma sind. Es ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, weil es eine Epidemie ist und ich glaube, dass wir nicht genug darüber reden.“

‚America’s Got Talent‘ würde ihr einen „sicheren Raum“ bieten, in dem sich die 48-Jährige „nicht mehr verstecken oder lügen“ müsse. „Ich habe nicht gemerkt, wie schlimm meine Beziehung war, bis ich sie hinter mir gelassen habe“, fügt Mel hinzu. „Und dann bin ich die Checkliste durchgegangen, wie Missbrauch aussieht. Ich habe jedes einzelne Kästchen angekreuzt. “