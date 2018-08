Mel B’s neues Tattoo hat es in sich!

Montag, 27. August 2018 19:30 Uhr

Mel B hat mit ihrem neuesten Tattoo ein Zeichen der Unabhängigkeit gesetzt. Das ehemalige Spice Girl, das seinen Körper gerne mit sinnträchtigen Motiven verschönert, hat sich das Tattoo kurz vor ihrem Aufenthalt in einer Rehabilitationsklinik stechen lassen. Dabei wurde sie von ihrem engen Freund Gary Madatyan unterstützt. Die 43-Jährige zeigt mit ihrem Schriftzug „Love me or leave me alone“ („Liebe mich oder lass‘ mich in Ruhe“) unmissverständlich, was für sie im Leben zählt.

Traumatische Vergangenheit

Ganz schmerzfrei schien die Aktion für das ehemalige „Spice Girl“ nicht gewesen zu sein, da sie beim Tätowieren mehrfach ihr Gesicht verzog und gar nicht auf ihren Arm gucken konnte. Die Tätowierung markiert ein neues Kapitel für Mel, die an diesem Wochenende bekannt gab, dass sie sich aufgrund einer posttraumatischen Belastungsstörung in eine Klinik begeben wird.

Mel gab zu, dass sie getrunken hatte, um ihren Schmerz zu betäuben, nachdem sie den „Krisenpunkt“ erreicht hatte. Sie habe nun aber beschlossen, sich professionelle Hilfe in Großbritannien zu suchen (wir berichteten).

Quelle: instagram.com



„Die letzten sechs Monate waren unglaublich schwierig für mich“, sagte sie am Sonntag zu „The Sun“. „Ich habe mit einem Autoren an meinem Buch ‚Brutally Honest‘ gearbeitet, und es war unglaublich traumatisch, dadurch meine emotional missbräuchliche Beziehung erneut zu erleben, und so viele massive Probleme in meinem Leben noch einmal durchzumachen.“

„Ich war sehr ehrlich und gebe zu, dass ich getrunken habe, um meinen Schmerz zu betäuben, aber das ist etwas, das viele tun, um zu maskieren, was wirklich vor sich geht“, fügte sie hinzu. „Manchmal ist es zu schwer, mit all den Emotionen, die ich empfinde, fertig zu werden. Aber das echte Problem waren nie Sex oder Alkohol – das lag immer da drunter“, erklärte Mel. (CI)

A post shared by Mel B (@officialmelb) on Aug 13, 2018 at 7:59pm PDT

„Ich habe die Entscheidung getroffen, in den nächsten Wochen eine richtige Therapie zu machen, aber es muss in Großbritannien sein, weil ich sehr, sehr britisch bin und ich weiß, dass das am besten für mich funktionieren wird“.

Anfang dieses Monats wurde Mel offiziell von ihrem Ex-Mann Stephen Belafonte geschieden. Sie wurde angewiesen, 350.000 Dollar an Anwaltskosten zu zahlen und Stephen 5000 Dollar pro Monat als Unterhalt für die gemeinsame sechsjährige Tochter Madison zukommen zu lassen…