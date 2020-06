Mel C: Diesen einen Spice Girls-Traum möchte sie sich noch erfüllen

Melanie C hofft, dass die Spice Girls nach dem Ende der Coronavirus-Pandemie durch Amerika touren. Die Sängerin und ihre Bandkolleginnen Mel B, Emma Bunton und Geri Horner haben sich im vergangenen Jahr für eine Tournee durch Großbritannien wiedervereinigt.

Doch das ist Mel C noch nicht genug, denn sie hofft, dass sie die Show weiter voranbringen können, wenn die aufgrund der globalen Gesundheitskrise geltenden Einschränkungen aufgehoben werden.

Schaffen sie es Victoria zurückzuholen?

Auf die Frage, ob es eine Chance gebe, dass die Gruppe nach Amerika geht, sagte sie: „Das hoffe ich, das hoffe ich wirklich. Wir reden die ganze Zeit, wir reden darüber, was wir gerne tun würden, über alle Optionen, die wir haben. Wir würden gerne mehr Shows machen, das würden wir wirklich. Offensichtlich ist [dieses Jahr] verrückt geworden, und niemand weiß, was mit den Shows geschehen wird, vorerst.“

Und weiter: „Aber ich persönlich würde gerne Spice Girls-Shows in den USA, in Südamerika und Südostasien machen und endlich nach Australien gehen. All diese Orte, die wir nie erreicht haben, und auch die USA, weil ich dort sehr gerne bin.“

Während Victoria Beckham nicht an der UK-Tournee teilnahm, schwor sich Melanie „alles in [ihrer] Macht Stehende zu tun“, um alle wieder zusammen auf die Bühne zu bringen. Sie fügte im Gespräch mit „Entertainment Tonight“ hinzu:

„Ja, natürlich [wollen wir, dass sie mitmacht]! Wir reden die ganze Zeit darüber. […] Wir hatten irgendwie gehofft, dass sie eines Tages beim letzten Mal dabei sein würde. Natürlich respektieren wir Victorias Entscheidung und ihr Gefühl dafür.“ (Bang)