19.11.2020 22:30 Uhr

Mel Gibson: „Lethal Weapon 5“ kommt!

Schauspieler und Regisseur Mel Gibson hat bestätigt, dass 'Lethal Weapon 5' "auf dem Weg" ist.

Der 64-jährige Schauspieler hat verkündet, dass Regisseur Richard Donner (90) an einem neuen Film in dem Action-Franchise arbeitet, in dem er und Danny Glover ihre Rollen als L. A.-Cops Martin Riggs und Roger Murtaugh wieder aufnehmen werden.

In der Sendung ‚Good Morning America‘ gefragt, ob der Film kommen wird, sagte Mel Gibson: „Ja! Nein, absolut. Und der Mann, der hinter all dem steckt – der Mann, der ihn auf die Leinwand brachte und zu dem machte was er ist, arbeitet gerade daran: Richard Donner. Er ist eine Legende.“

Es soll der letzte Film werden

Der Produzent Dan Lin – der an der Fernsehserie ‚Lethal Weapon‘ arbeitete – enthüllte Anfang des Jahres, dass er und Donner an der Wiederbelebung der Action-Cop-Serie arbeiten, 22 Jahre nach der Veröffentlichung von ‚Lethal Weapon 4‘. „Wir versuchen, den letzten ‚Lethal Weapon‘-Film zu drehen. Und Dick Donner kommt zurück. Die Originalbesetzung kommt zurück. Und es ist einfach unglaublich. Die Geschichte ist sehr persönlich für ihn“, erzählte er gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘. (Bang/PV)