Film ‚Wie Marvel-Film‘: Jeremy Renner plaudert über ‚Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery‘ Jeremy Renner findet, dass ‚Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery‘ „wie ein Marvel-Film“ ist. Der 54-jährige Schauspieler, der im Marvel Cinematic Universe (MCU) von ‚Thor‘ (2011) bis zur Disney+-Serie ‚Hawkeye‘ (2021) zu sehen war, wird in dem kommenden Krimifilm von Regisseur Rian Johnson mitspielen. Er hat nun ‚Wake Up Dead Man‘ mit einem […]