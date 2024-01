Auf der Beerdigung ihrer Mutter Amalija Knavs hat Melania Trump mit emotionalen Worten Abschied genommen. Es sei "das Epizentrum von Eleganz und Anmut" von uns gegangen.

Die ehemalige und womöglich zukünftige First Lady Melania Trump (53) musste am vergangenen Donnerstag (18. Januar) ihre Mutter Amalija Knavs zu Grabe tragen. Bei der Beerdigung in der Church of Bethesda-By-The-Sea in Palm Beach, Florida, hielt sie zu Ehren der Verstorbenen eine emotionale Trauerrede. Knavs sei "das Epizentrum von Eleganz und Anmut" gewesen und habe die "Essenz einer wahren Frau verkörpert", zitiert "Fox News" aus der Rede.

Weiter sagte Melania Trump demnach: "Ihre Liebe für ihren Ehemann und meinen Vater, Viktor, sowie für meine Schwester Ines und mich kannte keine Grenzen. Ihr fürsorglicher Geist war unendlich und erschuf ein Vermächtnis, das für Generationen von Bestand sein wird." Auch ihrem Enkel Barron, das gemeinsame Kind von Donald und Melania Trump, habe sie stets nur "Liebe, Fürsorge und unerschütterliche Hingabe" entgegengebracht. "Sie verkörperte die beste Mutter, Ehefrau, Großmutter und Schwiegermutter."

Auch über die Karriere ihrer Mutter, die eine Ausbildung als Schneiderin machte, kam Melania Trump zu sprechen. So sei Knavs "eine Erschafferin von Träumen" gewesen – "ich werde für immer dankbar für die Schönheit sein, die sie in mein Leben gebracht hat." Wie sie zugleich Haushalt und Karriere bewältigen konnte, sei eine Fähigkeit gewesen, die Knavs "Unverwüstlichkeit und Entschlossenheit" unterstrich. Sie beendete demnach ihre Rede mit den Worten: "Ruhe in Frieden, meine geliebte Mama."

It is with deep sadness that I announce the passing of my beloved mother, Amalija.

Amalija Knavs was a strong woman who always carried herself with grace, warmth, and dignity. She was entirely devoted to her husband, daughters, grandson, and son-in-law. We will miss her beyond…

— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) January 10, 2024