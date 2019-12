Melania Trump schäumt und dabei geht es um ihren Sohn Barron

Nachdem bei einer der letzten Amtsenthebungs-Anhörungen gegen den US-Präsidenten eine Juristin den Namen von Melania Trump’s Sohn Barron in den Mund nahm, sah die Präsidenten-Gattin rot. Denn ein Wortspiel ging nach hinten los.

Normalerweise erlebt man Melania Trump (49) stillschweigend an der Seite ihres Ehegatten und US-Präsidenten Donald Trump. Sie hält sich aus Regierungsangelegenheiten gern raus. Zuletzt präsentierte sie die Weihnachtsdekoration im Weißen Haus. Sonst hört man nichts von ihr. Das alles änderte sich nun, als sie auf Twitter gegen eine Professorin wetterte, die den Namen von Melanias Sohn nannte.

Barron Trump (13) ist das einzige Kind der First Lady und das fünfte und jüngste des US-Präsidenten Donald Trump (73). Und weil der Name Barron so ähnlich klingt wie der Adelstitel „Baron“, erlaubte sich die Jura-Professorin Pamela Karlan bei ihrer Anhörung im Amtsenthebungsverfahren einen kleinen Wortwitz. Eigentlich wollte sie nur den Unterschied zwischen einem Präsidenten und einem König herausstellen.

„Während der Präsident seinen Sohn Barron nennen kann, kann er ihn nicht zum Baron ernennen“, sagte sie. Damit machte sie Trumps 13-jährigen Sohn zum Teil ihrer politischen Argumentation: „In der Verfassung steht, dass keine Adelstitel vergeben werden dürfen. Während der Präsident seinen Sohn Barron nennen kann, kann er ihn nicht zum Baron ernennen“. Nach dieser Aussage war im Saal vereinzeltes Gelächter zu hören. Einer gefiel das aber gar nicht!

Pamela S. Karlan: "The president can name his son Barron, he can't make him a baron."

Während die Verfassungsrechtlerin sich noch im Laufe der Sitzung für die Nennung des Sohnes entschuldigte, war es für eine gewisse Dame schon zu spät. Ein Tweet lässt vermuten, dass Mrs. Trump sehr erbost war über die Nennung. Sie schreibt: „Ein minderjähriges Kind verdient Privatsphäre und sollte von der Politik in Ruhe gelassen werden. Pamela Karlan, Sie sollten sich schämen für ihren sehr wütenden, offensichtlich parteiischen Auftritt in dem sie ein Kind darin erwähnen.“

A minor child deserves privacy and should be kept out of politics. Pamela Karlan, you should be ashamed of your very angry and obviously biased public pandering, and using a child to do it.

— Melania Trump (@FLOTUS) December 4, 2019