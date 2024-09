Ihr erstes Interview seit zwei Jahren Melania Trump spricht über ihre Ehe mit Donald Trump

Melania Trump ist seit 2005 mit Donald Trump verheiratet. (ncz/spot)

SpotOn News | 26.09.2024, 21:32 Uhr

Erstmals seit zwei Jahren hat Melania Trump wieder ein Interview gegeben. Darin offenbart die ehemalige First Lady auch private Details über ihre Ehe zu Donald Trump und verrät, was sie von seiner erneuten Kandidatur hält.

Erstmals seit zwei Jahren hat die ehemalige First Lady Melania Trump (54) wieder ein Interview gegeben. Anlässlich der Veröffentlichung ihrer Memoiren am 8. Oktober hat die Ehefrau Donald Trump (78) bis dato unbekannte Details über ihre Ehe mit dem ehemaligen US-Präsidenten offenbart. "Es ist Zeit, dass ich meine Geschichte erzähle – und die Wahrheit", so Melania in einem am Donnerstag (26. September) veröffentlichten Gespräch mit "Fox News".

Video News

Ungewöhnliches erstes Date

Im Interview blickt Melania Trump auf die Anfänge ihrer Beziehung mit Donald Trump zurück. Dabei enthüllt Melania, wie ungewöhnlich ihre erste Verabredung mit ihrem heutigen Ehemann war. Denn die beiden trafen sich nicht etwa im Restaurant, Café oder Kino: Der Unternehmer brachte Melania mit zu einem Grundstück, das er plante zu kaufen. Für Melania aber offenbar kein Problem: Es sei "sehr nett" gewesen.

"Weil wir ungefähr eine oder anderthalb Stunden alleine im Auto waren. Keine anderen Geräusche, keine anderen Menschen", so Melania. "Zu der Zeit war er bereits als Prominenter bekannt. Deshalb war es sehr schön, nur mit ihm alleine zu sein." Auch offenbart Melania Trump, dass sie sofort eine Verbindung zu ihm gespürt habe. "Ich liebte die Vision, die er hatte. Und die Verbindung, die wir hatten. Es war etwas ganz Besonderes."

Bei Verlobung wusste sie nichts von politischen Ambitionen

Auch über ihre Verlobung mit dem Unternehmer im Jahr 2004 spricht Melania im Interview: "Es war mein Geburtstag. Und es war die Met Gala. Alles an einem Abend. Wir waren schon zu Hause, beide in Gala-Outfits. Dann hat er den Antrag gemacht."

Seine politischen Ambitionen habe ihr Ehemann damals nicht offenbart, so Melanie. "Wir haben darüber damals nicht gesprochen." Erst etwas später habe er erwähnt, in der Politik mitmischen zu wollen. Auf die Frage, was sie darüber denke, dass ihr Ehemann erneut für die Präsidentschaft kandidiert, findet Melania deutliche Worte: "Ich unterstütze ihn." Bisher war die ehemalige First Lady während des Wahlkampfs kaum in Erscheinung getreten und hatte auch auf dem Parteitag der Republikaner keine Rede gehalten. Auch bei der Debatte mit Demokratin Kamala Harris (59) war sie nicht anwesend.

Donald Trump wollte weitere Kinder, Melania nicht

An ihrem Ehemann liebe sie "sein Humor, seine Persönlichkeit, seine Freundlichkeit, er ist sehr besonders. Seine Positivität. Seine Energie. Es ist unglaublich", schwärmt Melania. Im Januar 2005 heirateten Melania und Donald Trump. Rund ein Jahr später kam ihr Sohn Barron (18) zur Welt.

Weitere Kinder bekam das Paar nicht, obwohl Donald Trump sich offenbar noch mehr gewünscht hätte, wie Melania im Interview enthüllt. "Für mich war es immer perfekt", so die 54-Jährige. Donald habe sie "ermutigt, noch mehr zu haben". "Aber ich habe gesagt, dass ich mit einem Kind völlig zufrieden bin, weil es ein sehr beschäftigtes Leben ist. Und ich weiß, wie beschäftigt er ist. Und ich bin für alles verantwortlich. Deshalb ist es einfach perfekt."