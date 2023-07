Musik Melanie C: Arbeit an ‚Call Me A Lioness‘-Hymne mit Self Esteem und Wolf Alice-Star Ellie Rowsell

Melanie C - Getty - Attitude Awards - London - October 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.07.2023, 12:00 Uhr

Die Musikerin und die Stars haben den offiziellen Song für Englands Frauen-WM-Team aufgenommen.

Melanie C, Popstar Self Esteem und Wolf Alice-Star Ellie Rowsell haben den offiziellen Song für Englands Frauen-WM-Team aufgenommen.

Die 49-jährige Spice Girls-Sängerin hat sich mit dem für den Mercury-Preis nominierten Star, dem ‚Smile‘-Rocker, Shura und weiteren Stars für die ‚Call Me A Lioness‘-Hymne zusammengetan, die eine Hommage an Fußballstars wie Alessia Russo, Chloe Kelly und Ella Toone, die das englische Team zum Sieg beim EM-Finale 2022 führten, ist.

Der neue Song ist von Olivia Dean und Glen Roberts geschrieben worden und besteht aus insgesamt 11 Künstlern, die sich Hope FC nennen, was eine Anspielung auf die ehemalige englische Fußballspielerin Hope Powell ist. Über den neuen Song verriet Melanie in einem Statement: „Es war erstaunlich zu sehen, wie die Popularität des Frauenfußballs zugenommen hat, und ihr unglaublicher Sieg im vergangenen Jahr ist zu einer großen Inspiration für dieses neue Lied für die Weltmeisterschaft geworden. Ich fühle mich sehr privilegiert, mit einer Reihe großartiger Künstlerinnen zusammenarbeiten zu können und feuere unser Frauenteam dazu an, es wieder nach Hause zu bringen!“ Und auch Self Esteem, die mit bürgerlichem Namen Rebecca Lucy Taylor heißt, kommentierte: „Die Löwinnen sind die Zukunft und ich bin so stolz und aufgeregt, diesen Sommer hinter ihnen stehen zu dürfen.“