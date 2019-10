Melanie Müller: Das zweite Baby ist da!

Ich-Darstellerin und Malle-Sängerin Melanie Müller (31) ist zum zweiten Mal Mama geworden. Nun kann sich ihre 2-jährige Tochter Mia Rose (2) über einen kleinen Bruder namens Matty freuen.

Sonntagfrüh um 10.36 Uhr erblickte der Kleine per Kaiserschnitt das Licht der Welt. Mutter und Baby sind wohl auf, wie der glückliche Vater Mike Blümer (54) der ‚Bild‘-Zeitung bestätigte. „Alles lief ganz fix. Nach 15 Minuten war alles vorbei.“

Quelle: instagram.com

Mutet sie sich zu viel zu?

Weitere Details gab es auch: So ist Matty einen halben Meter groß und 3300 Gramm schwer. Die Geburt des Kleinen sich schien perfekt in Melanies extrem vollen Kalender einzugliedern.

So gab die Dschungelkönigin noch wenige Stunden vor der Geburt ein Konzert und schrieb Autogramme in einem Elektromarkt. Anschließend ging es dann in die Leipziger Uniklinik, wo dann die restliche Nacht zur Geburtsvorbereitung genutzt wurde.

Jetzt, wo Matty da ist, scheint nicht viel mit Erholung zu sein. So kündigte die blonde Sächsin im Vorfeld schon an sich nur eine kurze Auszeit zu gönnen. „Also ich glaube, ich habe diesmal eine Woche frei nach der Geburt und dann geht es ganz normal weiter, dann fängt die Oktoberfest-Zeit an und dann wird durchgerockt, also da ist nichts mit frei“, erklärt Melanie jetzt gegenüber ‚Promiflash‘.