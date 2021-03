Melanie Müller: Hatte sie Sex mit Michael Wendler?

17.03.2021 13:16 Uhr

Melanie Müller ist glücklich verheiratet und auch Michael Wendler hat in der blutjungen Laura Müller seine zweite Ehefrau gefunden. Doch vor langer Zeit soll zwischen Müller und Wendler mal etwas gelaufen sein!

Seit 2014 ist Melanie Müller bereits mit ihrem Mann Mike Blümer verheiratet, zusammen haben sie die zwei zuckersüßen Kinder Mia Rose und Matty.

Michael Wendler ist verheiratet

Auch Michael Wendler ist seit 2020 wieder verheiratet, er ehelichte seine Freundin Laura Müller, die seit Juni 2020 bürgerlich auf den Namen Laura Norberg hört.

Zuvor war Michael mit seiner Ex-Frau Claudia Norberg liiert, die beiden gaben im Oktober 2018 ihre Trennung bekannt, mit der er 29 Jahre in einer Beziehung war. Quasi im fliegenden Wechsel nahm Laura kurz nach der Claudia-Trennung ihren Platz an der Seite des Sängers ein.

Affäre mit dem Wendler?

In einer „Bild“-Talkrunde fanden sich nun die Malle-Stars Jürgen Milski, Tim Toupet und Melanie Müller zusammen und plauderten auch über Michael Wendler.

Plötzlich scheint sich Jürgen Milski an etwas zu erinnern und ruft: „Die hatte doch mal was mit dem Wendler.“ Gemeint ist natürlich Melanie Müller! Doch anstatt sich in Schweigen zu hüllen, erklärt sie: „Ja, aber das ist schon lange her. Da hatte ich noch die alten Brüste.“

Sie kennen sich aus dem Dschungelcamp

Bitte was? Hat Melanie wirklich gerade zugegeben, dass sie eine Affäre mit dem schwarzhaarigen Wendler hatte? Fakt ist, die beiden kennen sich aus der Vergangenheit, waren beide 2014 Kandidaten bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“

Damals gab sie zu, dass sie ihn nicht ganz unattraktiv finden würde: „Der Wendler ist ja eigentlich schon ein ganz Hübscher. Ist zwar nicht ganz fit hier oben, aber ein Hübscher ist er schon.“

Wann war die Affäre?

Wann genau diese angebliche Affäre stattgefunden haben soll, ist nicht bekannt. Doch wenn es stimmt, dann scheint der Sänger seine Ex-Frau Claudia betrogen zu haben. Denn immerhin waren die beiden bis Oktober 2018 liiert.

Vielleicht handelte es sich bei der Affären-Beichte auch nur um einen Scherz von Milski und Müller, das wissen aber nur die beiden selbst…

(TT)