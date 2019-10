Melanie Müller hofft, dass es kein „Arschlochkind“ wird

Ich-Darstellerin Melanie Müller fürchtet sich nicht vor einem Schreibaby. Die 31-Jährige erwartet aktuell ihr zweites Kind. Ihre Tochter Mia Rose feierte gerade ihren zweiten Geburtstag und macht ihrer Mutter keine Probleme.

Ob auch der nächste Familiennachwuchs ein kleiner Engel wird, macht ihr jedoch keine Sorgen. Nun hat die Ballermann-Sängerin verraten, wieso sie auch diesem ganz entspannt entgegensieht. „Wir drücken uns eigentlich die Daumen und hoffen, dass es kein AK wird, das heißt bei uns Arschloch-Kind“, erklärt die einstige Dschungelkönigin im ‚Promiflash‘-Interview.

Quelle: instagram.com

Mia ist ein ganz braves Kind

Angst davor hat Melli trotzdem nicht. Da die kleine Mia so ein braves Kind ist, sind Melli und ihr Mann Mike Blümer auch bei ihrem zweiten Sprössling ganz gelassen: „Wenn es ein Schreibaby wird, dann kriegen wir das auch hin irgendwie. Wir sind da relativ entspannt, weil wir ein supersüßes erstes Kind haben. Jeder sagt auch ‚das zweite wird viel, viel schlimmer, zieht euch warm an‘, aber daran denke ich jetzt eigentlich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Dann wird das dritte wieder besser.“

Für den Fall, dass ihr zweites Baby wirklich mehr Schwierigkeiten bereitet, ist die Blondine jedoch auch bestens vorbereitet. „Wenn es ein AK wird, dann wird es so erzogen, dass wir es trotzdem lieb haben“, so Melanie. Obwohl die Geburt unmittelbar bevor steht, gönnt sich die frühere ‚Bachelor‘-Kandidatin keine Pause. Beim ‚Sat.1-Frühstücksfernsehen‘ verriet sie: „Ich habe morgen noch einen Auftritt, es ist ein ganz kleiner Auftritt und Autogrammstunde und tatsächlich danach gehe ich ins Krankenhaus.“ Schon am kommenden Samstag (5. Oktober) hat Melanie ihren Kaiserschnitt-Termin.