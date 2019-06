Melanie Müller über die Tochter: „Mia muss sich nach uns richten“

Mittwoch, 26. Juni 2019 22:21 Uhr

Melanie Müller plaudert über ihre erstaunlich lange Karriere im Rampenlicht und ihre Familie. Die 31-Jährige gehört schon seit einigen Jahren zum festen Bestandteil der Ballermann-Szene. Seit sie Mutter geworden ist, muss sie neben ihren Bühnenauftritten und ihren zwei Würstchenbuden auch noch ihre Tochter in ihren Zeitplan integrieren.

Nun hat sie verraten, wie sie alles unter einen Hut bekommt. „Mia muss sich nach uns richten“, erklärt die frühere Dschungelkönigin gegenüber ‚Bunte‘. Sobald ihre Tochter, die im September ihren zweiten Geburtstag feiert, in die Schule geht, sei das sicher anders, aber derzeit müsse ihre Tochter „so funktionieren, wie es bei uns reinpasst.“ Wenn sie sich auf den Boden wirft, „dann gehen wir einfach weiter“, verrät die Blondine weiter. Eigentlich lebt sie mit ihrem Mann Mike Blümer und Tochter Mia auf einem eigens umgebauten Bauernhof in Sachsen.

Papa kümmert sich

Ihr Gatte komme mit der Kleinen jedoch so oft es geht nach Mallorca, um gemeinsame Zeit als Familie zu verbringen. Das bedeutet, dass die Einjährige viel Zeit im Flieger verbringt und: „Manchmal ist mein Mann so zwei, drei Tage die Woche Hausfrau. Er macht sie bettfertig, spielt mit ihr, macht sie früh wieder fertig. Weil ich einfach schlafen muss. Die Kleine hat natürlich viel mehr davon, wenn ich fit im Kopf bin und mit ihr spiele, als wenn ich unkonzentriert bin.“

An das etwas unkonventionelle Familienleben hat sich die kleine Mia laut ihren Eltern jedoch gut angepasst: „Sie spielt alleine und zur Not kann man sie auch mal eine halbe Stunde vor den Fernseher setzen.“ Für die Hilfe ihres Liebsten und ihres Au-pair-Mädchens ist Melanie sehr dankbar. Obwohl ihr Job am Ballermann stressig ist, würde sie ihn nicht aufgeben: „Wenn man auf der Bühne gefeiert wird, macht es das wieder wett.“

