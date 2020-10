Melania Trump: „Wir fühlen uns gut“ nach positivem Corona-Test

02.10.2020 10:25 Uhr

Nachdem US-Präsident Donald Trump bestätigt hat, dass er und seine Ehefrau Melania sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, meldet auch sie sich nun zu Wort.

US-Präsident Donald Trump (74), der seit Monaten für seinen Umgang mit der Corona-Pandemie in der Kritik steht, hat am 02. Oktober verkündet, dass er und seine Ehefrau Melania (50) positiv auf eine Ansteckung mit dem Virus getestet worden sind. Kurz nach dem 74-Jährigen meldete sich nun auch die First Lady zu Wort.

Wie auch schon „zu viele Amerikaner“ es in diesem Jahr vor ihnen tun mussten, haben „der Präsident und ich uns Zuhause in Quarantäne begeben, nachdem wir positiv auf Covid-19 getestet worden sind“, schreibt Melania Trump bei Twitter. Den beiden scheint es den Umständen entsprechend gut zu gehen. Die First Lady bestätigt: „Wir fühlen uns gut und ich habe alle anstehenden Veranstaltungen abgesagt.“ Gleichzeitig bat Trump darum, dass die Bürger der USA auf sich aufpassen sollen. „Wir werden das zusammen durchstehen.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.

— Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020