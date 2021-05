Melinda und Bill Gates: Das sollen die Gründe für die Scheidung sein

Melinda und Bill Gates lassen sich scheiden. (dr/spot)

08.05.2021 08:46 Uhr

Warum lassen sich Melinda und Bill Gates wirklich scheiden? Nach ersten wilden Spekulationen berichten US-Medien nun über die womöglich wahren Gründe für die Trennung.

Vergangenen Montag gaben der Microsoft-Gründer Bill Gates (65) und seine Ehefrau Melinda (56) in einer gemeinsamen Erklärung das baldige Ende ihrer Ehe bekannt. Nach ersten wilden Spekulationen sickern laut US-Medien langsam auch die womöglich wahren Gründe für das Beziehungsaus durch. Wie das „People“-Magazin unter Berufung auf eine der Familie nahestehenden Quelle berichtet, sei „eine Kombination von Dingen“ Schuld an dem Liebesaus. Unter anderem soll die Tatsache eine große Rolle gespielt haben, dass die jüngste Tochter Phoebe (18) nun erwachsen geworden sei.

Man habe bereits seit längerem mit einer Trennung spekuliert, wollte aber den Kindern zuliebe noch zusammenbleiben, zumindest bis diese die High School abgeschlossen hätten. Wörtlich gab der Insider an, dass Melinda und Bill sich in den letzten Jahren durch die Ehe „gehumpelt“ hätten. Die beiden haben drei Kinder: Tochter Jennifer (25), Sohn Rory (21) und eben jene Phoebe, die im vergangenen September ihren 18. Geburtstag feierte.

Weiter heißt es, dass das Noch-Ehepaar eine öffentliche Schlammschlacht in jedem Fall vermeiden wolle. Auch deswegen habe Bill bereits ein Milliardenvermögen an seine Frau übertragen. Oberstes Interesse sei, keine Glaubwürdigkeit zu verspielen, um weiter gemeinsam die Ziele der Bill & Melinda Gates Foundation erreichen zu können. Man strebe deswegen an, keine allzu große Aufmerksamkeit durch die Scheidung zu erzeugen.