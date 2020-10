08.10.2020 16:38 Uhr

Melissa McCarthy und Ben Falcone: Hochzeitstag auf Instagram

Melissa McCarthy und Ben Falcone haben sich vor genau 15 Jahren einander versprochen. Zum Hochzeitstag gratulieren sich die Schauspielerin und der Komiker mit witzig-süßen Posts auf Instagram.

Melissa McCarthy (50, „Brautalarm“) und Ben Falcone (47) feiern ihren 15. Hochzeitstag auch via Social Media. Die Schauspielerin postete ein Bild, auf dem sie ihren Mann küsst und schrieb dazu die Worte: „Vor 15 Jahren habe ich den nettesten, lustigsten und seltsamsten Menschen geheiratet, den ich jemals getroffen habe. Ich bin dankbar für jeden einzelnen Tag!!!“

Auch Falcone postete ein ziemlich sakrales Bild von McCarthy, auf dem sie zwei Hasen in den Armen hält. Er schreibt dazu: „Zwei Sachen: A) Ich habe so ein Glück und bin so dankbar verheiratet zu sein mit dieser reizenden, klugen und wundervollen Person. B) Warum ist da ein Stinktier in dem Bild?“ Zum Schluss gratuliert er seiner Auserwählten zum Jahrestag und schreibt: „Auf weitere 500 (Ich nehme an, dass wir 400 davon als eine Art Roboter verbringen)“ Die beiden lernten sich übrigens auf einer Comedy-Schule kennen…

Quelle: instagram.com

Quelle: instagram.com

(mia/spot)