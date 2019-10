Melissa und Pietro Lombardi: So geht’s jetzt weiter

Melissa hat keine Liebe auf „Love Island“ gefunden. Nun ist ja der Weg frei für Pietro Lombardi, der weit außerhalb der Show um sie warb: „Melissa, ich meine es ernst, ich möchte dich kennenlernen!“

Im Anschluss an die Sendung vom Sonntagabend, bei dem die 4 Finalisten-Paare gekürt wurden, hatte die süße Melissa ihren ersten TV-Auftritt nach „Love Island“. Zusammen mit den Ex-Islandern Mike und Elena war sie zu Gast bei „Love Island Aftersun – Der Talk mit Lola“. Gemeinsam ließen die drei mit der Radio-Moderatorin Lola die Highlights aus der Villa Revue passieren.

Unmittelbar nach dem Verlassen der Villa sprach RTL 2 mit der 23-Jährigen. Hier ein Auszug aus dem Interview.

Melissa wollte unbedingt Danilo

Wie geht es dir jetzt unmittelbar nach dem Auszug aus der Villa?

Ich bin mit einem lachenden und einem weinenden Auge rausgegangen. Mir fiel es schwer, mich von den Leuten zu verabschieden, aber für mich war es am Ende der richtige Schritt. Ich habe einfach auf mein Herz gehört.

Was war ein Moment bei Love Island, den du mitnimmst?

Zum einen der Zusammenhalt mit allen und zum anderen tatsächlich der Brief von Zuhause, der Zuspruch meiner Familie, der mir gezeigt hat, dass ich mich nicht verstellt habe, dass ich alles richtig gemacht habe.

Wer waren denn Deine Bezugspersonen in der Villa?

Auf jeden Fall Yasin, er war mein bester Freund in der Villa. Danilo sicher auch eine Zeit lang. Bei den Mädels Samira und Ricarda. Lisa ist ganz wichtig für mich gewesen. Aber eigentlich alle zusammen, ich konnte mit allen reden, gerade auch mit den anderen Mädels: Vivien, Lina.

Eine Frau hast Du jetzt nicht aufgezählt – wie geht es Dir in Bezug auf Dijana?

Es hat mir natürlich weh getan, zu sehen, dass ich nicht die Person bin, mit der Danilo sich unbeschwert fühlt – das, was er jetzt mit Dijana kann. Ich mag sie wirklich gerne, aber ich konnte ihr gegenüber nicht immer ganz offen sein, was meine Gefühle für Danilo angeht. Sie ist ein emphatischer Mensch und ich wollte einfach nicht, dass sie zu viel Rücksicht auf mich nimmt. Ich habe beiden auch gesagt, dass sie sich jetzt aneinander festhalten und es durchziehen sollen, damit ich mein Herz nicht umsonst geopfert habe.

Pietro Lombardi hat ihr Kraft gegeben

War es schwer zu beobachten, wie sich zwischen den Beiden immer mehr entwickelt?

Ich habe immer geschaut, dass ich möglichst viel Zeit mit den anderen verbracht habe. Es ist natürlich schwer in der Villa, sich komplett aus dem Weg zu gehen, aber ich habe es immer ein bisschen versucht. Aber viel länger hätte ich es auch nicht ausgehalten.

War es eine Befreiung für Dich zu sagen, ich gehe jetzt?

Ja, auf jeden Fall. Ich war wirklich in der Villa, um die große Liebe zu finden. Potenzial habe ich nur bei Danilo gesehen und alles was jetzt noch passiert wäre, wäre nur erzwungen gewesen. Ich habe meinen Teil versucht, es hat nicht geklappt und dann war es für mich auch Zeit zu gehen. Und das war dann auch wirklich eine Art von Befreiung.

Du hast ja eine ganz tolle Nachricht von Pietro Lombardi bekommen – wie war das für Dich?

Ich habe mich so geschmeichelt gefühlt und ich bin ja immer auch so schüchtern und verlegen, das hat mich schon echt umgehauen. Seine Videobotschaft hat mir wirklich Kraft gegeben, an dem Abend habe ich ja auch schon alleine im Bett geschlafen. Dank Pietros Nachricht bin ich trotzdem mit einem Lächeln eingeschlafen.

Hat Danilo Dich eigentlich nochmal darauf angesprochen?

Wir haben in den letzten Tagen nicht mehr so oft das Gespräch miteinander gesucht. Aber gestern zur Verabschiedung haben wir uns umarmt und hatten auch nochmal ein gutes Gespräch und da hat er nochmal gesagt: Schnapp Dir den Pietro Lombardi!

Wirst Du Dich bei Pietro melden?

Ich werde ja gern erobert. Also ist die Frage schon beantwortet (lacht).

Wem drückst du für das Finale die Daumen?

Yasin und Samira sind ja meine Schatzis – aber sie funktionieren auch ohne die Sendung, weil sie wirklich eine Beziehung haben. Sie haben dadurch schon so viel gewonnen – den Sieg gönne ich Lina und Roman. Die beiden sind fast schon wie so ein Ehepaar, die ergänzen sich so gut und beide sind so aufmerksam. So stelle ich mir eine gute Beziehung wirklich vor. Den Beiden drücke ich wirklich die Daumen.

Was steht als nächstes bei Dir an?

Ich freue mich auf Familie und Freunde und auf meinen Hund. Ich lasse alles auf mich zukommen. Aber ich habe auch ein bisschen Angst, man weiß einfach nicht, was draußen so passiert ist.